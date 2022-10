TG-Basketballer peilen Klassenerhalt an

Knapp sechs Monate nach dem Titelgewinn in der Kreisliga rückt der Start in die neue Bezirksliga-Saison immer näher für die Basketballer der TG Biberach. Am Samstag um 17.30 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle starten die Herren mit einem Heimspiel gegen BG Bodensee in die neue Spielzeit.

Nach drei Jahren in der Kreisliga feiern die TG-Herren als verlustpunktfreier Meister das langersehnte Comeback in der Bezirksliga. Coronabedingt hat der Aufstieg deutlich länger gedauert als erhofft. Umso motivierter blicken die Basketballer auf die neue Saison und möchten sich in der Bezirksliga Ost (Alb/Bodensee) beweisen.

Wie jedes Jahr hat sich auch dieser Sommer mit Blick auf die Saisonvorbereitung alles andere als einfach präsentiert. TG-Headcoach Sebastian Laaß hat sein Amt nach dem Aufstieg aufgrund Familienzuwachses vorübergehend niedergelegt. Die Suche nach einem Nachfolger verläuft schwieriger als gedacht, sodass sich das Team zu Saisonbeginn aller Voraussicht nach selbst verwalten muss.

Dennoch ist die Vorfreude bei den TG-Basketballern groß auf die neue Saison. Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben und spielt mittlerweile schon seit einigen Jahren zusammen. Zudem gibt es auch den einen oder anderen vielversprechenden Neuzugang. Die Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern scheint zu stimmen. Insgesamt besteht der Kader der TG-Herren zum Saisonstart aus 20 Spielern.

Als Saisonziel wurde der Klassenerhalt ausgerufen, wobei das Team durchaus größere Ambitionen hat und dank einer Vorsaison ohne Punktverlust mit viel Selbstvertrauen auf die neue Spielzeit blickt.

In der neuen Saison werden die Biberacher auf viele alte Bekannte in der Bezirksliga Ost treffen. Darunter befinden sich Teams wie Wiblingen, Wangen, Heidenheim oder Söflingen. Zudem stehen erneut die Lokalderbys gegen Ehingen an. Gegen den TV Altenstadt hat man bis dato noch nie gespielt, was insbesondere daran liegt, dass es die TVA Baskets erst seit 2018 gibt.