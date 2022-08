TG-Athleten überzeugen in Heilbronn

Raphael Tautermann, Yannik Streißle und Robin Kehrle sind für die TG Biberach bei den württembergischen Leichtathletik-U16-Meisterschaften in Heilbronn angetreten. Dabei zeigte das Trio laut TG-Mitteilung starke Leistungen.

Alle drei Athleten der TG Biberach stellten sich am ersten Tag im 800-Meter-Lauf ihrer württembergischen Konkurrenz. In sehr guten 2:19,40 Minuten überquerte Raphael Tautermann nur kurz vor seinem Trainingspartner Yannik Streißle (2:19,87 Minuten) die Ziellinie. Die beiden Athleten der Altersklasse M15 erreichten mit ihren Zeiten die Plätze acht und zehn. In der Altersklasse M14 belegte Robin Kehrle in 2:22,99 Minuten genau fünf Sekunden hinter dem Sieger Rang sechs.

Am zweiten Tag startete Raphael Tautermann (M15) in den Sprintdisziplinen. Im 100-Meter-Lauf zeigte er mit 12,38 Sekunden nach TG-Angaben eine sehr gute Leistung. Für den Einzug in den Endlauf reichte dieses Ergebnis jedoch nicht aus. Im 300-Meter-Lauf kam er in 39,55 Sekunden auf Rang acht.