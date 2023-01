TG-Angebot 60 plus erweitert durch „Mental mobil“

Bei der Funktionsgymnastik der TG Biberach mit Edeltraud Geister, Übungsleiterin „Erwachsene und Ältere“, kommt der Körper in Schwung und es wird das Gedächtnis trainiert. Der Bewegungsmix besteht aus den Elementen Mobilisation, Ausdauer, Kräftigung, Dehnung und Koordination. Durch belegte Aufgaben aus der Hirnforschung „Mental mobil“ wird die Hirnleistung in Verbindung mit Bewegungskombinationen besonders aktiviert und führt zu mentaler Fitness. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Geturnt wird im Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen auf der Matte. Termine: außerhalb der Schulferien dienstags von 10 bis 11 Uhr in der Pflugschul-Turnhalle und mittwochs von 20 bis 21 Uhr in der Mittelberg-Turnhalle. Die Stunden sind offen für Frauen und Männer. Für Senioren gilt der reduzierte TG-Mitgliedsbeitrag. Fragen beantwortet Edeltraud Geister, Telefon 07351/24479, Mail gymnastik@tgbc-turnen.de. Reinschnuppern ist möglich.