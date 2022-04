TG-Abwehrbollwerk sorgt für Auswärtspunkte

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben ersatzgeschwächt das Auswärtsspiel beim formstarken SV Remshalden mit 21:12 gewonnen. Vor allem eine starke Defensivleistung und eine mannschaftlich geschlossene, engagierte Vorstellung waren ausschlaggebend für den verdienten TG-Sieg.

Ohne Lena Krais, Anne Münzer, Leonie Kuhn, Jenny Wagner und Annki Branz, dafür mit Jule Fischer an Bord machte sich die TG auf den Weg ins 148 Kilometer entfernte Geradstetten. Nach zwei Niederlagen zuletzt war die Vorfreude auf das Spiel bei den Biberacherinnen spürbar. Dass das Spiel auch angepfiffen wurde, war laut TG-Trainer Florian Nowack allerdings alles andere als selbstverständlich. Schiedsrichter Moritz Bühler (HC Oppenweiler/Backnang) sei kurz kurz vor der Partie angerufen und gebeten worden, die Begegnung zu leiten, obwohl er sie gemeinsam mit seinem Partner bereits zurückgegeben hatte. Kurzerhand habe sich Bühler dann entschieden anzureisen und das Spiel allein zu leiten. Dies habe er mit großer Souveränität und ohne jegliche Probleme getan, so Nowack.

Die Biberacherinnen starteten insgesamt gut in die Partie. In der Abwehr agierte die TG von Beginn an hellwach. Außerdem sorgte Torhüterin Andrea Bretzel durch zahlreiche Paraden von Beginn an für die nötige Sicherheit. Im TG-Angriffsspiel schlichen sich aber einige unnötige Fehler ein und so sahen die Zuschauer zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Jessica Haas, Nadja Math und Lea Unterfrauner erzielten die ersten TG-Treffer zum Zwischenstand von 3:3 (7.). In der Folge rührten die Biberacherinnen in der Abwehr regelrecht Beton an und blieben so bis 21. Minute ohne Gegentreffer. Im Angriff lief es weiter nicht optimal bei der TG. Math war es dann immer wieder, die den Ball im SVR-Gehäuse unterbringen konnte und alle ihre sechs Treffer im ersten Durchgang erzielte. Beim Stand von 10:4 für die TG ging es in die Kabinen.

Die klare Ansage von Nowack in der Pause lautete: Fehleranzahl reduzieren und weiterhin so gut verteidigen. In Hälfte zwei hatte sich die TG zunächst gegen eine doppelte Manndeckung zu wehren. Die Biberacherinnen brauchte einige Minuten, um sich daran zu gewöhnen, legten in der Folge aber größtenteils die nötige Cleverness und Ruhe an den Tag. Die Freiräume wussten im zweiten Durchgang vor allem die starke Yvonne Schneider (4 Treffer) und die A-Jugendliche Laura Groner (2) zu nutzen. Weiter sehr gut spielte Biberach in der Abwehr, die auch im zweiten Durchgang wenig zu ließ. Am Ende schlug ein verdienter 21:12-Auswärtserfolg zu Buche.

„Wir haben heute ein starkes Spiel gezeigt, den Ausfällen getrotzt und alles auf die Platte gehauen, was wir hatten“, bilanzierte TG-Trainer Nowack, der mit seinen Schützlingen sehr zufrieden war. „Grundlage für den Erfolg war eine disziplinierte und laufbereite Abwehr über 60 Minuten.“ Durch den Sieg bleibt die TG Tabellenfünfter mit nun 25:13 Punkten.