TG übernimmt Tabellenspitze

Zwei Spiele, zwei Siege: Das ist die Bilanz der TG Biberach zum Saisonauftakt in der Schach-Bezirksjugendliga gewesen. Damit sprang Biberach auch an die Tabellenspitze.

Erstmals seit unzähligen Jahren stellt die TG wieder eine Jugendmannschaft. Diese traf zum Saisonstart auf den SC Obersulmetingen. An Brett vier gewann Dennis Kiefel im Eilzugtempo. Am dritten Brett nutzte Erik Hobson seine zügig erspielten Vorteile konsequent zum Sieg. Luca Sörgel erarbeitet sich am zweiten Brett klare Vorteile, dann kippte die Partie zunächst zu Gunsten seines Gegner und dann wieder zu seinen . Letztlich gewann Sörgel das Endspiel. TG-Spitzenspieler Jona Elsässer doominierte zunächst, doch plötzlich riss der Faden und die Partie ging noch verloren zum 3:1 Endstand.

Im zweiten Spiel traf die TG auf Weiße Dame Ulm. Die Partie von Dennis Kiefel wogte hin und her – am Ende gewann der TG-Spieler an Brett vier. Luca Sörgel gewann das zweite Brett hoch verdient. An Brett drei traf Erik Hobson auf eine junge Gegnerin und fuhr letztlich einen Sieg ein. Spitzenspieler Jona Elsässer setzte den Schlusspunkt. Der TG-Sieg fiel schlussendlich mit 4:0 etwas zu hoch aus. Am nächsten Spieltag warten jetzt die favorisierten Mannschaften aus Langenau und Jedesheim auf die TG Biberach.