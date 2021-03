Corona-Testzentrum in Biberach öffnet an einem weiteren Tag

Die Stadt Biberach weitet das Angebot im Schnelltestzentrum im Museumshof aus. Statt bisher an zwei Terminen, kann man sich ab kommenden Montag, 15. März, in vier Zeitfenstern einen Termin für einen kostenlosen SARS-CoV-2-Schnelltest reservieren. Neu angeboten werden Schnelltests montags von 17 bis 20 Uhr und am Mittwochvormittag von 8 bis 12 Uhr.

Die Stadt reagiert damit auf die gute Nachfrage. Die angebotenen Termine waren sehr rasch ausgebucht und daher war für alle Verantwortlichen schnell klar, dass das Angebot ausgebaut werden muss.

„Ich freue mich über das große Engagement unserer Blaulichtfamilie, die es mit Unterstützung weiterer freiwilliger Helfer sowie städtischen Mitarbeitern möglich macht, dass wir unseren Bürgern nun doppelt so viele Testtermine anbieten können“,sagt OB Norbert Zeidler.

Tests sind ab Montag, 15. März, an folgenden Tagen möglich: montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 und von 17 bis 20 Uhr, sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Das Angebot gilt zunächst bis Ende März.

Angesprochen werden sollen mit dem Testangebot der Stadt Biberach gemäß der Vorgaben des Landes insbesondere Personen, die mit vulnerablen Menschen in Kontakt sind (zum Beispiel pflegende Angehörige), Personen, die aus beruflichen oder privaten Gründen ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sowie Beschäftigte in der Jugendhilfe.

Lehrer und Erzieher sollten auch weiterhin die Testmöglichkeiten ihrer Schulen beziehungsweise Einrichtungen in Anspruch nehmen oder auf das Testangebot in Apotheken oder Arztpraxen zurückgreifen. Besucher des Bürgerheims Biberach können weiterhin dort getestet werden. Wer sich krank fühlt oder bereits Symptome aufweist, kann nicht getestet werden.