Test in der Region: Halten wir uns noch an die Corona-Regeln?

Größere Feiern sind wieder möglich und ab dem 1. Juli können sich sogar bis zu 20 Personen im öffentlichen Raum in Baden-Württemberg treffen - im Zuge der Corona-Pandemie gibt es immer mehr Lockerungen. Gleichzeitig scheint das Corona-Virus nicht mehr so bedrohlich wie vor wenigen Monaten. Denn die Infektionszahlen sind zumindest in Baden-Württemberg niedrig geblieben.

Sind die Menschen mit dem Corona-Virus nun unvorsichtiger geworden? Redakteure von Schwäbische.de haben den Test gemacht und sind auf unterschiedliche Ergebnisse gekommen.

Bus fahren in Biberach ist selbst zu Marktzeiten sicher

„Mist. Maskenpflicht“ – entfährt es einem älteren Mann, als er ohne Maske in einen blauen Bus der Stadtwerke Biberach steigt. Verschämt hält er sich einen Schnellhefter vor Mund und Nase. Er sucht sich im hinteren Bereich einen Sitzplatz, abseits der anderen.

Der Mann ist ein Einzelfall, wie eine Rundfahrt auf Linie 1 und 2 an einem Mittwoch im Juni zeigt. Es ist Wochenmarkt-Tag in Biberach. Viele Menschen sind an diesem Vormittag deshalb mit ihren Einkaufstrolleys unterwegs. Sie tragen im Bus verlässlich eine Gesichtsmaske. Ganz vereinzelt hängt die Maske unter der Nase.

Im Bus halten sich die meisten an die Maskenpflicht. (Foto: Daniel Häfele)

Schilder weisen die Fahrgäste darauf hin, die Hygieneregeln und das Abstandsgebot zu befolgen. Deren Einhaltung fällt bei der Testfahrt von Schwäbische.de relativ leicht. 31 Sitzplätze sind im Bus ausgewiesen, ungefähr zehn Menschen fahren im Schnitt mit. Darunter ist auch eine Frau mit Kleinkind, das von der Maskenpflicht befreit ist.

Die meisten Menschen halten sich in Biberach an die Maskenpflicht im Bus.

Etwa eine Viertelstunde ist die Frau mit dem Bus unterwegs, das Tragen einer Maske sei daher für sie in Ordnung. Doch die Corona-Regeln widersprächen sich teilweise selbst, sagt sie und blickt währenddessen auf einen Kiosk entlang der Strecke. Weil nur eine begrenzte Zahl an Kunden eintreten darf, bildet sich vor dem Gebäude eine Schlange: „Hier im Bus dürfen unbegrenzt Menschen mitfahren. In Geschäften gibt es Zugangsbeschränkungen.“

Auf dem Ravensburger Markt nehmen die Menschen Rücksicht

Auf dem Ravensburger Wochenmarkt ist an einem verregneten Samstagmorgen Ende Juni viel los. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ravensburger Markt zunächst auf drei Vormittage unter der Woche gelegt, um ihn zu entzerren. Seit 23. Mai findet der Markt wieder samstags statt - allerdings auf mehrere Straßen verteilt.

Auf dem Ravensburger Markt an einem Samstag Ende Juni halten die meisten Menschen den Mindestabstand ein. (Foto: Corinna Konzett)

An diesem Samstag ist es vor allem in der Marktstraße richtig voll. Die Abstände werden aber meist eingehalten. „Die Leute nehmen Rücksicht aufeinander“, sagt Claudia Fuchs. Sie kauft jede Woche hier ein – auch zu Corona-Zeiten. Dass sich die Marktbesucher bemühen, die Abstände zu wahren, sieht man besonders an den langen Schlangen vor den einzelnen Ständen.

Händler Walter Zapf und Mitarbeiterin Kordula Zehnle auf dem Ravensburger Wochenmarkt. (Foto: Corinna Konzett)

Eine Maske tragen die wenigsten. „Etwa ein Drittel meiner Kunden trägt Maske. Das war vor einigen Wochen noch mehr, jetzt werden es immer weniger“, sagt Walter Zapf. Er verkauft an seinen beiden Ständen in der Marktstraße Obst und Gemüse. Durch die breite Verkaufsfläche an seinen Ständen hält er den Abstand zu seinen Kunden automatisch ein.

Die Krise hat den Markthändler hart getroffen. „Wir hatten Umsatzeinbußen von 70 Prozent“, sagt Zapf. Inzwischen laufe das Geschäft wieder etwas besser, vom Umsatz vor der Corona-Krise sei er allerdings noch weit entfernt.

Bayerische Märkte haben andere Regeln

Im Gegensatz zu Märkten in Baden-Württemberg, gilt auf bayerischen Wochenmärkten Maskenpflicht. Auch auf dem Markt in Lindau müssen Händler und Kunden Maske tragen.

In Lindau gilt Maskenpflicht auf dem Markt. (Foto: Corinna Konzett)

Die Händler und Kunden halten sich an die Vorschrift. Nur sehr selten sieht man jemanden ohne Maske über den Platz gehen. Und auch die Abstände können auf dem weitläufigen Platz gut eingehalten werden.

Abstand halten ist in einem Häfler Supermarkt schwierig

Eigentlich müssen Supermärkte in Baden-Württemberg die Anzahl der Kunden beschränken. Momentan gilt: auf 10 Quadratmeter Verkaufsfläche kommt eine Person. In einem großen Supermarkt in Friedrichshafen wird das nicht kontrolliert. Hier wird lediglich auf die Abstandregeln hingewiesen.

Die kann man aber an einem Samstagnachmittag im Juni eigentlich kaum einhalten. Denn dort sind so viele Leute unterwegs, dass pflichtbewusste Kunden zickzack laufen müssen, um den nötigen Abstand einzuhalten. Immerhin trägt hier jeder Maske. Auch wenn manchmal die Nase dabei rausguckt.

An der Kasse wird das mit dem Abstand halten fast unmöglich. Kunden drängeln sich aneinander vorbei, halten in der Schlange nicht immer Abstand. Eine Kundin fühlt sich von einem Einkäufer hinter ihr so bedrängt, dass sie ihn um etwas mehr Abstand bittet.

Das Risiko ist da. Aber das Leben und die Arbeit gehen weiter Frau an der Häfler Uferpromenade

An einem sonnigen Sonntagnachmittag Ende Juni ist an der Uferpromenade in Friedrichshafen so viel los, dass auch hier Abstand halten zeitweise schwierig wird. Auf den ersten Blick scheint an der Promenade in der Nähe des Graf-Zeppelin-Haus nichts auf eine Pandemie hinzuweisen. Lediglich Graf Zeppelin selbst trägt eine Maske - jedenfalls seine Statue.

Graf Zeppelin höchstpersönlich trägt eine Gesichtsmaske - jedenfalls seine Statue. (Foto: Anne Jethon)

Menschen tummeln sich auf der Wiese in kleineren Grüppchen. Die meisten halten Abstand zur jeweils anderen Gruppe. An einer Stelle machen es sich drei junge Menschen gemütlich. Sie legen bunte Picknickdecken aus, holen Bier und Snacks aus ihren Kühltaschen. Einer desinfiziert sich die Hände, bevor er zur Wurststulle greift.

Am Ufer vor dem Graf-Zeppelin-Haus ist an einem Sonntagnachmittag im Juni so einiges los. (Foto: Anne Jethon)

Besonders auffällig ist eine große Gruppe junger Frauen, die sich angeregt unterhalten. Sie sind zu neunt. Das heißt, sie halten die Vorschriften zur Gruppengröße noch genau ein. Abstand zueinander hält aber keine von ihnen. "Das Risiko ist da. Aber das Leben und die Arbeit gehen weiter", sagt eine. Die andere ergänzt: "Man gewöhnt sich an die Situation. Trotzdem treffe ich mich nicht mehr in großen Gruppen mit älteren Menschen." Die seien gefährdeter, als sie selbst.

Essen gehen ohne Angst

Die Polizei hält den Überblick über die Situation an der Häfler Uferpromenade. (Foto: Anne Jethon)

An einem Sonntagabend ist es in einem Friedrichshafener Restaurant dagegen wieder entspannter. Draußen ist genug Platz, die Tische haben viel Abstand zueinander. Will ein Kunde auf die Toilette, muss er die Mundschutzmaske mitnehmen. Wer hier auch nur ein Bierchen will, muss seine Daten angeben: Name, Adresse, Handynummer. Alles läuft nach Vorschrift.