Termin für Einbahnstraßen-Regelung steht fest

Die vom Gemeinderat im Herbst 2018 beschlossene neue Verkehrsführung für den Marktplatz wird ab Montag, 15. April, umgesetzt. Von der Consulentengasse bis zum Holzmarkt wird ein Jahr lang probeweise eine Einbahnstraße eingerichtet. Während dieser Zeit gibt es Verkehrszählungen, eine Unfallanalyse und Geschwindigkeitsmessungen.

Die CDU hatte zum Haushalt 2018 den Antrag gestellt, den Verkehr vom Marktplatz in westlicher Richtung als Einbahnstraße zu leiten und gleichzeitig die Fahrtrichtung in der Schrannenstraße umzukehren.

Beruhigung des Verkehrs

Durch den Wegfall des Begegnungsverkehrs auf dem Marktplatz und am Westende des Platzes bis auf den Holzmarkt soll der Marktplatz beruhigt und sicherer werden. Die Verwaltung hatte drei mögliche Lösungen vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt. Letztlich wurde die Einbahnregelung mehrheitlich beschlossen.

Gleichzeitig wird die Einbahnstraßenrichtung in der Schrannenstraße gedreht, und das Rechtsabbiegen am Ende der Karpfengasse in den Holzmarkt ist nicht mehr möglich.

An den Parkplätzen auf dem Marktplatz gibt es keine Änderung. Die angedachte Schrägaufstellung im Bereich Ausfahrt Schrannenstraße wurde zur Sicherheit von Fahrradfahrern, die den Marktplatz nach wie vor in beiden Richtungen befahren dürfen, verworfen.

Um das Einfahrtsverbot zu verdeutlichen, wird ein Pflanzkübel so auf der Fahrbahn platziert, dass Radfahrer noch rechts an ihm vorbei in den Marktplatz einfahren können. Die Verkehrsschilder werden ebenfalls angepasst. Vorwegweiser machen darauf aufmerksam, dass die Zufahrt über die Theaterstraße auf den Marktplatz nicht möglich ist.

