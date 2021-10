Tennisverein Biberach-Hühnerfeld feiert Saisonabschluss

Der Tennisverein Biberach-Hühnerfeld hat kürzlich seinen Saisonabschluss gefeiert. Seit vielen Jahren gab es laut Verein keine solche Zusammenkunft mehr. Daher war es für den Verein etwas Besonderes, als in diesem Jahr 36 Mitglieder teilnahmen. Dabei kam es zu einer breiten Mischung aus Turnier- und Hobbyspielern, neuen und alteingesessenen Mitgliedern, Jung und Alt, Aktiven und Jugendlichen.

Unter der Federführung von Tina Wasner und ihrem Helferteam durften sich die Mitglieder zunächst in einem Schleifchenturnier beweisen. Die besten Tenniscracks des Vereins wurden mit Handicaps wie Handschuhen, Brillen oder Augenklappen ausgestattet. Sie mussten sechs Runden Doppel mit jeweils wechselnden Partnern und Partnerinnen bestreiten. Ziel war es, in 20 Minuten pro Runde so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um dafür den Wanderpokal zu ergattern oder einen der drei Sachpreise. Glücklicher Sieger war am Ende der 15-jährige Patriz Lutz.

Alle Teilnehmer seien über Stunden mit vollem Eifer dabei gewesen, und es sei bis ins Wohngebiet hinein zu hören gewesen, dass auf der nahezu vollständig ausgelasteten Platzanlage ein Riesenspaß herrschte.