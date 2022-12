Tennisnachwuchs sammelt erste Turniererfahrung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tennisakademie Maier führte am 04. Dezember ein „Kids Tennisturnier“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 14 Jahren in der Sportfabrik Mittelbiberach durch. Dieses Turnier zielte speziell auf Turniereinsteiger ab. Bei den Jüngsten (Stufe rot) wurde nicht nur Tennis gespielt, sondern auch ein großer koordinativer Teil eingebaut. Auch bei den Stufen orange und grün waren die Spiele sehr spannend und die Teilnehmer gaben wirklich alles. Bei der Siegerehrung durften sich alle Beteiligten eine Medaille und tolle Preise abholen. In die Siegerliste eintragen könnten sich Oskar Grundler und Patrik Novak vom TC Markdorf (Kategorie rot), Lennart Scheidweiler und Maximilian Salfer vom TC Markdorf (Kategorie orange) und Laurenz Strobel vom TC Biberach (Kategorie grün). Organisator André Maier bedankte sich bei den Sponsoren Reisebüro Fromm und der Firma HEAD und allen fleißigen Helfern. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Eltern sorgte das neu ins Leben gerufene Jugend-Aktiv-Team des TV Biberach-Hühnerfeld mit Punsch, frischen Waffeln, Kaffee und Kuchen. Der Erlös floss direkt in die Jugendkasse des TVB. Der nächste Turniertag dieser Art ist für den 5. Februar geplant.