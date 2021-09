Tennisferiencamps werden begeistert angenommen

Auch in diesem Jahr haben auf der Anlage des TV Biberach-Hühnerfeld unter der Regie der Tennisakademie Maier während der Sommerferien wieder mehrere Tennisferiencamps stattgefunden.

Zu Beginn der Sommerferien wurden in der ersten und zweiten Augustwoche je zwei einwöchentliche Camps veranstaltet. Zum Ende der Sommerferien folgten in der zweiten Septemberwoche noch zwei weitere Kurse. Die Angebote in den Camps richteten sich getrennt sowohl an Kinder und Jugendliche, die am Vormittag trainierten, als auch an die Erwachsenen, die am Abend spielten. Eingeladen waren Spieler und Spielerinnen in allen Spielstärken in allen Altersklassen.

Bei bestem Wetter wurde unter dem Einsatz verschiedener Spielformen des Tennissports an der Technik aber auch an der Athletik der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gearbeitet. Mit Begeisterung nahmen diese an der spielerischen Ausgestaltung der Kurse, an einer Tennis-Olympiade und einem Camp-Turnier teil. Ferner konnten die Spieler und Spielerinnen bei Aufschlagsgeschwindigkeitsmessungen im sportlichen Vergleich die härte ihrer Aufschläge ermitteln lassen. Die Kurse wurden von einem qualifizierten Trainerteam angeleitet.

Abgerundet wurden die Sommercamps durch ein gesondertes Angebot, dass sich gezielt an jugendliche Turnierspieler - und spielerinnen im Alter von acht bis 18 Jahren richtete. In diesem speziellen Performance-Jugendcamp konnten gleichstarke Spieler und Spielerinnen ihr hohes Leistungsniveau nochmals steigern. Das Ziel der Tennisakademie Maier war es, in diesem Camp ambitionierte Wettkampfteilnehmer- und teilnehmerinnen nochmals zu verbessern. Alle Kurse wurden von begeistert angenommen und waren restlos ausgebucht, so dass rund 130 Personen daran teilgenommen haben.

Das Performance-Jugendcamp fand erst mit einer Turnierreise am 1 zu den Albert Weber Open, einem Tennisturnier in Markdorf, als Highlight seinen Abschluss. Bei diesem Turnier waren zehn Spielerinnen und Spieler am Start und konnten somit ihre verbesserte Spielklasse unter Beweis stellen. Besonderes erfreut war André Maier darüber, dass Polly Eichner bei diesem hochklassigen Turnier den ersten Platz erringen konnte. Das sehr gute Abschneiden der Kursteilnehmer wurde durch die Medaillenplätze von Noah Welser (zweiter Platz) und Robin Müller (dritter Platz) abgerundet.