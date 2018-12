Tennis-DM: Zuschauerzuspruch erneut auf hohem Niveau

Mehr als 5000 Zuschauer haben die Organisatoren bei der zehnten Auflage der deutschen Tennismeisterschaften in Biberach verzeichnet. Dies waren so viele wie im Vorjahr. Nicht nur deshalb fiel die Bilanz sehr positiv aus.

„Organisatorisch ist alles glattgelaufen. Das ist in erster Linie ein Verdienst der vielen Helfer im Organisationsteam. Alle haben wieder einen tollen Job gemacht“, sagte Stefan Hofherr, der mit Dieter Gutermann das Turnierdirektoren-Duo bildete. Für Hofherr war es die erste DM in dieser Funktion, seit 2014 gehört er dem DM-Orgateam an. Seine Premiere als Turnierdirektor sei für ihn sehr zufriedenstellend gelaufen. „Wir haben alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten“, erläuterte der 31-Jährige. „Ich hatte auch Glück, auf ein eingespieltes Team bauen zu können. Es ist einfach eine tolle Mannschaft.“ Die Rückmeldungen der Spielerinnen und Spieler seien durchweg positiv gewesen. „Alle haben die professionelle Organisation gelobt“, sagte Hofherr. Auch die Neuerungen seien sehr gut angekommen. „Die Zuschauer haben die Schalensitze sehr gut gefunden, ebenso die Infomonitore und den neu gestalteten Livestream“, so Hofherr.

In sportlicher Hinsicht ist der neue Turnierdirektor ebenfalls zufrieden gewesen, vor allem mit dem Frauenfeld. „Das Finale war top und sehr spannend. Es freut mich, dass Anna-Lena Friedsam gewonnen hat nach der langen Verletzungspause. Antonia Lottner hätte es aber auch verdient gehabt“, sagte Hofherr. „Bei den Männern haben sich die fürs Finale qualifiziert, die auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 auf der ATP-Tour gespielt haben. Es war ein sehr schnelles Match. Solche Geschwindigkeiten sieht man in Biberach auch nicht oft. Am Ende war Mats Moraing der verdiente Sieger.“

Die Zahl von mehr als 5000 Zuschauern beurteilte Hofherr als sehr positiv. „Das zeigt, dass großes Interesse an der DM in der Region da ist“, so Hofherr. Die Abrechnung sei zwar noch nicht ganz fertig, dennoch denke er, dass es wieder auf eine schwarze Null hinauslaufen werde. Der DM-Etat betrug rund 125 000 Euro.