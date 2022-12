Tennis-DM: Zhenikhova überrascht gegen Wirges

Die Halbfinalteilnehmerinnen und -teilnehmer bei den 51. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach stehen fest. Der topgesetzten Kai Wehnelt und die an Position drei geführte Ella Seidel setzten sich im Viertelfinale jeweils in zwei Sätzen durch. Mit Sonja Zhenikhova und Julia Stusek stehen auch zwei 14-Jährige im Halbfinale.

Nach einem schnellen Ende sah es zunächst im Viertelfinale zwischen Carolina Kuhl (TV Fürth, deutsche Rangliste/DR: 46) und Laura Putz (TC Aschheim, DR: 60) aus. Acht Spiele in Folge hatte Kuhl im Bayernduell gemacht, wobei es dabei zu einigen langen Ballwechseln kam. Nicht verborgen blieb den Zuschauern, dass Kuhl zwischenzeitlich immer wieder Husten musste – und mit einem Mal einbrach. Nach dem 2:6 im zweiten Satz gab sie auf. Gar nicht erst angetreten ist am Freitag Katharina Hering (VfL Sindelfingen, DR: 59). Auch sie hatte im während der Nacht winterlich eingezuckerten Biberach eine Erkältung erwischt, sie musste ihr Match absagen. Wie Julia Stusek (Heidelberger TC, DR: 64) mit Herings Rückhand-Slice zurechtgekommen wäre, ist ungewiss. So erreichte Stusek kampflos das Halbfinale.

Mit ihrem vergleichsweise harten Aufschlag und aggressiven Schlägen hat Ella Seidel (Der Club an der Alster, DR: 20) unterdessen bei diesen Meisterschaften bislang einen guten Lauf. Einem 6:0, 6:1 gegen Victoria Pohle (TEC Waldau, DR: 121) ließ sie ein 6:2, 6:0 gegen Helene Schnack (TC Taufkirchen, DR: 77) folgen. Für das Match gegen die 14-jährige Stusek ist Seidel guter Dinge: Erst im Oktober hatte sie diese bei einem ITF-Future-Turnier in Hamburg im dritten Satz niedergerungen. Umkämpft war das vierte Viertelfinale in Biberach: Hier setzte sich die erst 14-jährige Sonja Zhenikhova (TK Blau-Gold Steglitz, DR: 91) überraschend mit 7:6, 6:4 gegen Angelina Wirges (DTV Hannover, DR: 44) durch. „Ich bin froh, dass es hier nach meinem Ausscheiden im Viertelfinale bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Essen sowie einem ITF in Berlin wieder läuft. Für mein Alter habe ich mich hier gut präsentiert.“ Sprach es und legte noch eine längere Trainingseinheit ein.

Bei den Männern zog als Erster Jakob Schnaitter (TC Ismaning, DR: 47) durch ein klares 6:2, 6:1 gegen Leopold Zima (Tennis-Club Ohligs 1914, DR: 32) ins Halbfinale ein. Er trifft nun auf Tim Handel (TV Reutlingen, DR: 42). Der Reutlinger gewann mit 6:3, 6:4 gegen den an zwei gesetzten Jochen Bertsch (Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft, DR: 29, mehr zum Spiel siehe extra Artikel auf dieser Seite).

In der oberen Hälfte des Tableaus kam Max Rehberg (TK Grün-Weiß Mannheim, DR: 44) durch ein 6:3, 6:2 gegen Marcel Zielinski (TC Iserlohn, DR: 36) weiter. Auch bei ihm hatte der Aufschlag besonderes Gewicht. „Ich habe kein Break kassiert und mir so Kräfte für das Halbfinale gespart“, sagte der Münchner. Ungewöhnlich bei seinem Aufschlag: In der Ausholphase streckt er das rechte Bein angewinkelt nach hinten. „Ich mache das seit zwei Monaten, nachdem ich ein ITF Future in Forbach gewonnen habe“, sagte er über seinen neuen Bewegungsablauf, der eine bessere Balance zu versprechen scheint.

Rehberg trifft nun auf den topgesetzten Kai Wehnelt (Wiesbadener THC, DR: 28), der im letzten Spiel des Tages mit 6:4, 7:6 gegen Lewie Lane (Suchsdorfer Sportverein, DR: 48) seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Vor Beendigung dieses Matches gab sich Rehberg für den Samstag zuversichtlich: „Ich komm mit beiden klar.“