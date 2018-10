Tennis-DM wartet mit Neuerungen auf

Die 47. deutschen Tennismeisterschaften werfen ihre Schatten voraus. Die zehnte Auflage der DM in Biberach findet vom 9. bis zum 16. Dezember statt und wartet mit einigen Neuerungen auf. Ermittelt werden in der Halle des Ausrichters, des Württembergischen Tennisbundes (WTB), im Hühnerfeld die Titelträger bei den Frauen, Männern und im Mixed. Karten im Vorverkauf sind bereits erhältlich.

„Die intensive Planungsphase läuft auf Hochtouren. Wir sind schon ziemlich weit. Die Ausschreibung ist raus. Die Rahmenbedingungen, darunter die Turnierplanung und das Programm, stehen fest“, sagt Stefan Hofherr, der gemeinsam mit Dieter Gutermann das Turnierdirektoren-Duo bildet. „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag.“ Für Hofherr wird es die erste DM in dieser Funktion sein, bislang war er als Turnierleiter tätig.

Mehr Komfort für Zuschauer

Auch die Tribünen seien schon organisiert, die ab Freitag, 14. Dezember, aufgebaut sein werden, wenn im Einzel die Viertelfinalspiele anstehen. „Erstmals wird es Schalensitze geben. Das ist einfach bequemer für die Zuschauer“, erläutert Hofherr eine der Neuerungen, die es bei der zehnten Auflage der DM im Hühnerfeld geben wird. Die Zuschauerkapazität auf den Tribünen, insgesamt 800 Plätze, bleibe dadurch die gleiche. Neu werden auch diverse Monitore in der WTB-Halle sein, damit die Zuschauer über das aktuelle DM-Geschehen auf dem Laufenden sind. „Einen Livestream wird es diesmal ab dem Beginn der Spiele im Hauptfeld geben. Das Equipment dafür kommt von einer externen Firma“, so Hofherr. „15 Helfer sind rund um die DM im Einsatz. Das ist größtenteils das Team der vergangenen Jahre.“ Durch die Neuerungen steigt laut dem 31-Jährigen der DM-Etat leicht auf 125 000 Euro. Im Vorjahr waren es noch rund 120 000 Euro.

Der Austragungsmodus der DM bleibt derweil der alte. Ab Sonntag wird die Qualifikation gespielt, ab Dienstag beginnen die Spiele des Hauptfelds. In diesem treten jeweils 24 Frauen und Männer an. Die jeweils acht Gesetzten steigen erst in der zweiten Runde ins Turnier ein. In Runde eins haben diese ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld beträgt weiterhin 34 300 Euro. Die Auslosung des Hauptfeldes wird am Montag, 10. Dezember, wie im Vorjahr öffentlich im Rathaus erfolgen.

Die Meldephase für die Spieler hat in der vergangenen Woche begonnen. „Deshalb lässt sich noch keine Aussage treffen, wer im Dezember am Start sein wird“, sagt Hofherr. Titelverteidiger sind Tamara Korpatsch und Daniel Masur sowie im Mixed Lena Rüffer aus dem Porsche-Talent-Team und Yannick Maden.