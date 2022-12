Tennis-DM: Schnack sorgt für Überraschung

So geht es am Freitag weiter:

Platz eins im Bezirksstützpunkt des gastgebenden Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) ist am Tag der Achtelfinals der 51. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach für die noch im Wettbewerb befindlichen Spielerinnen und Spieler des Ausrichters reserviert gewesen. Eine Überraschung gab es am Donnerstag unterdessen auf Platz zwei: Die Wildcard-Inhaberin Helene Schnack (TC Taufkirchen) bezwang in zwei Sätzen Joëlle Steur (Bielefelder TTC), die Nummer fünf der Setzliste.

„Ladies first“ hieß es am Donnerstagvormittag auf Platz eins für Victoria Pohle (TEC Waldau, deutsche Rangliste/DR: 121) gegen die an drei gesetzte Ella Seidel (Club an der Alster, DR: 20). Nach ihrem Erstrundenerfolg gegen Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz, DR: 50) ging die WTB-Kaderspielerin etwas nervös auf den Platz und musste schnell anerkennen, dass im Frauentennis, anders als auf der internationalen Juniortour, auf der die Stuttgarterin zuletzt mit guten Resultaten aufgefallen war, doch ein anderes Niveau gespielt wird. Seidel erwischte einen guten Start – zu gut für Pohle (0:6, 1:6). „Ich hätte ihr gewünscht, dass sie am Anfang besser reingekommen wäre ins Match“, bedauerte WTB-Trainerin Chris Singer-Bath. Gleichwohl war Pohle nicht ganz unzufrieden, war es doch ihre erste Teilnahme in Biberach: „Ich bin meiner Trainerin und dem WTB dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben, für mich war es trotz allem eine tolle Erfahrung.“

Gesetzte Spielerinnen sind außer Seidel zwischenzeitlich keine mehr im Frauenfeld vertreten, nachdem zum Turnierbeginn zunächst die deutsche Meisterin von 2020, Noma Noha Akugue (Club an der Alster) wegen Krankheit abgesagt und sich bis zum Viertelfinale dann auch die restlichen Gesetzten verabschiedet hatten. Am Mittwoch war es Mara Guth (TC Bad Vilbel, DR: 22) gegen Carolina Kuhl (TV Fürth, DR: 46/6:7, 3:6) und am Donnerstag nun Joëlle Steur (Bielefelder TTC, DR: 22) die überraschend der Wildcard-Inhaberin Helene Schnack (TC Taufkirchen, DR: 77) mit 2:6, 4:6 unterlag. Weiter unter den letzten Acht dabei sind noch Laura Putz (TC Aschheim, DR: 60), Sonja Zhenikhova (TK Blau-Gold Steglitz, DR: 91) und Angelina Wirges (DTV Hannover, DR: 44).

Ganz anders lief das Turnier bislang bei den Männern, da gaben sich die Gesetzten keine Blöße. Als Erster zog Max Rehberg (TK Grün-Weiß Mannheim, DR: 44) ins Viertelfinale ein – auf Platz eins gegen WTB-Vertreter Maximilian Scholl (TEC Waldau, DR55). Bis zum 4:4 im ersten Durchgang war dabei alles offen, dann zauberte Rehberg trotz Bedrängnis starke Passierschläge hervor, machte das 6:4 und legte zum 6:1 im zweiten Durchgang gar noch eine Schippe drauf. „Schade, aber er war einfach der Bessere“, erkannte Scholl die Niederlage bei seinem ersten DM-Einsatz in Biberach an. „Für mich war es toll, hier dabei zu sein. Das hatte in der Vergangenheit meist wegen US-College oder meinem damaligen Ranking nicht gepasst.“

Nicht ganz gepasst hat es auch für WTB-Talent Lasse Pörtner (TC Kirchheim/Teck, DR: 80) gegen den an vier gesetzten Marcel Zielinski (TC Iserlohn, DR: 36). Mit Deutsch-Rap auf den Ohren ging der 17-Jährige motiviert auf den Platz, zwei Breaks besiegelten jedoch den Satzverlust. Doch im zweiten Durchgang schöpfte Pörtner nochmals Hoffnung, nachdem er lange Ballwechsel gut diktiert und Mut zum Risiko bewiesen hatte. „Am Schluss hat ihm die Konstanz gefehlt“, meinte WTB-Trainer Albert Ender nach dem 2:6, 6:2, 3:6.

Einer wie Kai Wehnelt (Wiesbadener THC, DR: 28) hat diese natürlich, als Topgesetzter behauptete er sich gegen Lenn Lünkemann (Großflotbecker THGC, DR: 66) in einem kampfbetonten Match mit 6:3, 4:6, 6:2. Ebenso eine Runde weiter kamen Lewie Lane (Suchsdorfer Sportverein, DR: 48) durch ein 6:3, 6:2 gegen Markus Malaszszak (TC SCC Berlin, DR: 175). Schön anzuschauen aufgrund mutiger Netzangriffe und laufintensiver Rallyes war das Match zwischen Jakob Schnaitter (TC Ismaning, DR: 47) und Luca Matteo Sobbe (TuS Ickern, DR: 58). Dass sich Sobbe beim vorletzten Ballwechsel am Knöchel verletzte, war am Ende nicht mehr ausschlaggebend (6:3, 6:4). Nur kurz währte der Auftritt von Luca Gelhardt (TC Oberwerth Koblenz, DR: 70) gegen den an drei gesetzten Leopold Zima (TC Ohligs 1914, DR: 32). Wegen einer ihn schon länger plagenden Schulterverletzung strich Gebhardt nach dem ersten Spiel die Segel.

Der an Nummer zwei gesetzte Jochen Bertsch (Mannheimer TSG 1899) erreichte in einem ausgeglichenen Linkshänder-Duell gegen Christian Hansen (Marienburger SC) das Viertelfinale durch einen Zweisatzsieg (6:4, 6:4). Dass letzte Match mit WTB-Beteiligung auf Platz eins bestritt am Donnerstagabend Tim Handel (TV Reutlingen, DR: 42) gegen Aaron James Williams (TC Bredeney, DR: 77). Handel siegte nach Abwehr eines Matchballs letztlich in drei Sätzen mit 6:7, 7:5 und 6:1.