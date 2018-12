Tennis-DM: Hodzic bezwingt Lokalmatadorin Zaja

Bei den 47. deutschen Meisterschaften in Biberach haben nun alle Gesetzten mit unterschiedlichem Erfolg ihre Visitenkarte abgegeben. Während die topgesetzte Anna-Lena Friedsam souverän ihre Auftakthürde nahm, musste der an eins gesetzte Yannick Maden verletzungsbedingt aufgeben. Die Niederlagen von Lokalmatadorin Anna Zaja, Emily Seibold und Christoph Negritu komplettierten den schwarzen Tag aus Sicht des ausrichtenden Württembergischen Tennis-Bunds (WTB). Auch Titelverteidiger Daniel Masur scheiterte. Spielbeginn am Freitag ist um 11 Uhr.

Gerade einmal 62 Minuten stand Anna-Lena Friedsam bei ihrem ersten Einsatz bei der DM in Biberach auf dem Platz. Viel wichtiger als der 6:2, 6:1-Sieg über die erst 15-jährige Julia Middendorf (Tennisverein Visbek) aus dem Porsche-Junior-Team war die Tatsache, dass die zweifach operierte Schulter der Matchbelastung stand hielt. „Es fühlt sich gut an und ich habe heute auch ganz ordentlich gespielt. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte die 24 Jahre alte zweifache deutsche Meisterin der Jahre 2013 und 2015. Nach ihrer langen Verletzungspause startete die Pfälzerin bei den nationalen Titelkämpfen ihr Comeback nach über zehn Monaten ohne Turniertennis. „Es ist schön wieder in Biberach zu sein. Und dann gleich ein erfolgreiches Comeback hinzulegen, ist sehr gut“, so Friedsam weiter. „Ich werde mich spielerisch noch steigern müssen, bin mit dem Sieg jetzt aber erstmal zufrieden.“

Bitterer Moment für Maden

Während die Topgesetzte der Damen morgen im Viertelfinale auf Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) trifft, konnte mit Yannick Maden (TEC Waldau) die Nummer eins der Herren bereits die Koffer packen. Beim Stand von 3:6, 0:1 ging der WTB-Kaderspieler aus Stuttgart ans Netz und gratulierte seinem Kontrahenten Osman Torski (TC GW Nikolassee), der als Lucky Loser der Qualifikation noch ins Hauptfeld gerutscht war, zum Sieg. „Bei einem langen Schritt hat die bereits lädierte Wade zugemacht und von daher habe ich aus Sicherheitsgründen aufgegeben, um keine schlimmere Verletzung zu riskieren“, beschrieb der 29-Jährige den bitteren Moment der Aufgabe.

Für DTB-Talent-Team-Spieler Torski („Ich bin einfach nur glücklich und freue mich auf das Match morgen“) geht das Turnier nun mit dem Viertelfinale gegen den an fünf gesetzten Louis Weßels (Bielefelder TTC) weiter. Der hoch aufgeschossene Westfale, der ebenfalls Teil der DTB-Förderung ist, musste jedoch lange kämpfen, bevor er sich gegen Christoph Negritu (TEC Waldau) durchsetzte. Beim Zwischenstand von 3:6, 2:5 stand er bereits kurz vor dem Aus, kämpfte sich jedoch nervenstark zurück und gewann die Partie letztlich mit 3:6, 7:6 (4), 6:2. Weßels besiegelte damit den schwarzen Tag aus Sicht des ausrichtenden WTB, denn auch Anna Zaja (TEC Waldau) und Emily Seibold (TC BW Vaihingen-Rohr) verloren ihre Partien. Zaja, die gebürtige Oberschwäbin aus Mengen, unterlag Mina Hodzic (TC Bredeney) mit 4:6, 5:7 und Qualifikantin Seibold scheiterte nach großem Kampf an der Vorjahresfinalistin Katharina Hobgarski (BASF TC Ludwigshafen) mit 2:6, 6:3, 4:6.

Die Nummern zwei bis vier der Herrensetzliste waren zum Abschluss des Tages ebenfalls im Einsatz. Hier sorgte dann DTB-Talent-Team-Spieler Henri Squire (TC Kaiserwerth) für die nächste Überraschung. Der 18-jährige Wildcardinhaber setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen den an vier gesetzten Titelverteidiger Daniel Masur durch und steht damit im Viertelfinale. Weiter im Turnier dabei sind dagegen Mats Moraing (Rochusclub Düsseldorf) und Oscar Otte (Kölner THC Stadion RW). Der Düsseldorfer bezwang Nils Brinkmann (TA TSV Leingarten) mit 6:3, 6:4 und der deutsche Meister von 2015 war gegen Kai Lemstra (TC Aschheim) mit 6:4, 6:2 erfolgreich.