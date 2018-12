Tennis-DM: Friedsam trifft im Halbfinale auf Schmidt

Anna-Lena Friedsam gegen Lara Schmidt und Antonia Lottner gegen Katharina Hobgarski: So lauten die beiden Halbfinalpaarungen bei den Frauen bei den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach. Bei den Männern spielt Mats Moraing in der Vorschlussrunde gegen René Schulte und Oscar Otte trifft auf Osman Torski. Spielbeginn am Samstag ist um 11 Uhr in der WTB-Halle.

In der Frauen-Konkurrenz haben die beiden Topgesetzten die Runde der letzten vier erreicht. Anna-Lena Friedsam (TEC Waldau), die nach rund zehn Monaten Verletzungspause ihr Comeback gibt, bezwang am späten Freitagnachmittag Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) aus dem Porsche-Talent-Team mit 6:4, 6:3. Mehr kämpfen musste Antonia Lottner (TC Rot-Blau Regensburg), ebenfalls aus dem Nachwuchsteam des Deutschen Tennisbunds (DTB), die Caroline Werner (Tennisclub Rüppurr) in drei Sätzen mit 7:6 (5), 3:6 und 6:2 besiegte. „Es war ein seltsames Match, mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Ich bin heute mit dem schnellen Hallenboden nicht so gut zurechtgekommen“, sagte Lottner nach der Partie und fügte hinzu: „Gegen Kathi (Hobgarski, Anm. d. Red.) wird es morgen sicher nicht einfacher, sie fühlt sich hier immer sehr wohl. Ich denke, die Partie ist völlig offen.“

Hobgarski schlägt Niemeier

Hobgarski (TC Ludwigshafen), Finalistin des Vorjahrs, setzte sich im Duell gegen Jule Niemeier (TC Bad Vilbel) 6:4, 7:6 (4) durch. Im anderen Halbfinale trifft Friedsam auf Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz), die Mina Hodzic (Tennisclub Bredeney) beim 6:1, 6:1 keine Chance ließ.

Auch in der Männer-Konkurrenz kämpft am Samstag ein Nachwuchsprofi aus dem DTB-Talent-Team um den Einzug ins Endspiel der deutschen Meisterschaften: Osman Torski (TC Grün-Weiss Nikolassee), der eigentlich bereits in der Qualifikation ausgeschieden war und erst als Lucky Loser doch noch das Hauptfeld erreichte, gewann im Viertelfinale gegen seinen langjährigen Trainingspartner Louis Weßels (Bielefelder TTC) mit 6:0, 3:6 und 6:3. Er trifft nun auf den an Position drei gesetzten Oscar Otte (Kölner THC), der in zwei Tiebreaks gegen Julian Lenz vom TC Bad Homburg die besseren Nerven bewies (7:6 (8), 7:6 (7)).

Im zweiten Halbfinale stehen sich Rene Schulte (TC Blau-Weiß Villingen) und der an Nummer zwei gesetzte aufschlagstarke Mats Moraing (Rochusclub Düsseldorf) gegenüber. Schulte besiegte Henri Squire (TC Kaiserswerth) mit 6:3, 3:6 und 6:3. Moraing setzte sich mit 6:3, 6:4 gegen Lukas Ollert (TC Iserlohn) durch. „Die Partie heute war schwieriger als es das Ergebnis aussagt. Mit meinem Spiel bin ich zufrieden, ich habe sehr gut serviert“, sagte Moraing nach dem Spiel.