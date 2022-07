Tennis-DM bleibt in Biberach

Die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren finden auch in den nächsten zwei Jahren in Biberach statt. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) in Oberschwaben fort. Das teilt der DTB in einer Pressemeldung mit.

Seit 2010 werden die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren, die im vergangenen Jahr 50-jähriges Bestehen feierten, durchgängig in Biberach ausgetragen. Der DTB hat jetzt entschieden, das Tennishighlight, das traditionell im Dezember stattfindet, auch in den nächsten zwei Jahren am Stützpunkt des WTB durchzuführen.

„Damit setzen wir bei unserem wichtigsten nationalen Turnier auf Kontinuität. Biberach hat sich in den vergangenen elf Jahren als Austragungsort bewährt und den Stellenwert unserer Deutschen Meisterschaften stetig erhöht. Das Turnier ist hervorragend organisiert und die Spielerinnen und Spieler, denen das Turnier eine tolle Plattform bietet sich zu präsentieren, fühlen sich hier sehr wohl“, begründet DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport, Nico Weschenfelder, die Vertragsverlängerung.

Am WTB-Stützpunkt in Oberschwaben werden zum Jahresabschluss die wichtigsten nationalen Titel im Herren- und Dameneinzel vergeben. Titelverteidiger sind Eva Lys und Henri Squire. In den Siegerlisten stehen bekannte Namen wie Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam, Michael Stich, Nicolas Kiefer, Rainer Schüttler oder Oscar Otte.

Stefan Hofherr, Präsident des gastgebenden WTB: „Wir freuen uns sehr, auch in den nächsten zwei Jahren die Deutschen Meisterschaften in unserem Stützpunkt in Biberach austragen zu dürfen und danken dem DTB für das erneut entgegengebrachte Vertrauen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten die letzten beiden Meisterschaften unter großen Einschränkungen stattfinden. Dieses Jahr können wir den tennisbegeisterten Zuschauern aus der Region hoffentlich wieder attraktives Turniertennis bieten.“

Zu sehen gibt es die Spiele der Deutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr vom 4. bis 11. Dezember stattfinden, wieder auf dem Tennis Channel. Das Streamingportal überträgt live und exklusiv.