Tennis-DM: Besondere Ehrung für langjährige Turnierhelfer

Erhard Perkuhn, Gottfried Palm, Edi Wagenhals, Wolfgang Henne und Heinz Krüger sind für ihre langjährige, ehrenamtlich Mitarbeit im Organisationsteam der internationalen Tennisturniere in Biberach sowie bei der DM geehrt worden. Alle fünf wurden am Halbfinaltag auf dem Center Court in der WTB-Halle mit dem Ehrenbrief des Württembergischen Tennisbunds (WTB) ausgezeichnet .

WTB-Präsident Ulrich Lange bedankte sich bei dem Quintett für den ehrenamtlichen Einsatz. „Ohne euch wären die Turniere so nicht möglich gewesen“, sagte der 75-Jährige bei der Ehrung. Der langjährige Turnierdirektor und WTB-Vizepräsident Rolf Schmid schloss sich Langes Worten an. „Ihr habt seit 2002 rund 20 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei den 20 Turnieren in Biberach geleistet. Großen Respekt, Dank und Anerkennung für die Treue, die ihr uns, Dieter Gutermann und mir, entgegengebracht habt. Ihr habt die Seele des Turniers mit ausgemacht“, sagte Schmid weiter. „Die familiäre Stimmung, die bei den Turnieren immer so gelobt wurde, dafür seid ihr Garanten gewesen.“