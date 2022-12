Tennis-DM: Bei den Männern sind noch alle Gesetzten dabei

Alle Matches werden live und exklusiv auf www.tennischannel.com übertragen. Der Zutritt für Zuschauer ist begrenzt, Tickets bis zum Viertelfinale am Freitag kosten 5 Euro, am Samstag und Sonntag 10 Euro. Kartenbestellungen können an biberach@wtb-tennis.de gerichtet werden.

Die Achtelfinals bei den 51. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sind komplett. Erfreulich aus Sicht des zum 14. Mal diese Titelkämpfe ausrichtenden Württembergischen Tennisbunds (WTB) kam mit dem 17-jährigen Lasse Pörtner (TC Kirchheim/Teck) am Mittwoch auch ein zuletzt bei einigen internationalen Jugendturnieren erfolgreicher Spieler weiter.

Pörtner (deutsche Rangliste/DR: 80) war in Biberach zum zweiten Mal am Start. Bei seinem ersten DM-Einsatz bei den Aktiven vor einem Jahr traf er mit einer Wildcard ausgestattet gleich auf den späteren deutschen Meister Henri Squire (Rochusclub Düsseldorf), der zur Titelverteidigung jedoch nicht angetreten ist. Inzwischen hat Pörtner in der deutschen Rangliste 150 Plätze gut gemacht und zog nun mit einem 6:1, 7:5 gegen Max Stenzer (Gladbacher HTC, DR:173) ins Achtelfinale ein. Dort kommt es nun zum Duell mit dem an Position vier gesetzten Marcel Zielinski (TC Iserlohn, DR: 36).

Ein aus Sicht des WTB anderes spannendes Match dürfte die Partie zwischen dem an drei gesetzten Max Rehberg (TK Grün-Weiss Mannheim, DR: 44) und Maximilian Scholl (TEC Waldau, DR: 55) werden. Mit Tim Handel (TV Reutlingen, DR: 42) hat auch ein dritter WTB-Akteur sein Auftaktmatch souverän überstanden. Handel gewann gegen Niklas Walterscheid-Tukic (TC Troisdorf, DR: 52) klar mit 6:2, 6:2.

Als erste Spielerin im Feld der Frauen zog am Mittwochnachmittag Katharina Hering (VfL Sindelfingen, DR: 59) ins Viertelfinale ein. Nach verlorenem ersten Satz (4:6) fand sie mit guten Aufschlägen und vor allem einem kontrollierten, aber gefährlichen Rückhand-Slice das richtige Rezept gegen die erst 15-jährige Qualifikantin Eva Bennemann (DR: 103) vom westfälischen TC Deuten. Mit 6:1 gelang Hering der Satzausgleich, im dritten Durchgang nutzte sie den ersten von drei Matchbällen zum 6:4.