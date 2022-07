Tennis-AG ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Schuljahr 2021/22 durften über 20 Kids der Mittelberg-Grundschule sowie der Waldorfschule beim TV Biberach-Hühnerfeld ein Jahr lang Tennisluft schnuppern. Die Einführung in die Grundzüge des Tennissports hat den Leitern und Schülern großen Spaß gemacht. Dabei wurden Koordination und der Umgang mit Ball und Schläger spielerisch geübt. Als Highlight durften die Teilnehmer beider Grundschulen am 26. Juli an einer Tennis- Olympiade teilnehmen, wo sich die Kids in Tennismatches und koordinativen Spielen messen durften. Auf ein Neues im kommenden Schuljahr!