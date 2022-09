Telefonieren im Auto geht auch ohne Gefährdung anderer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Oktober ab 10 Uhr wird das ehrenamtliche Digital-Team von Bürger für Bürger auf dem Euronics-Parkplatz im Aspach Handys mit der Freisprechanlage im Auto koppeln. Viele Autos verfügen über eine eingebaute Freisprechanlage. Offensichtlich wird diese Technik aber zu wenig genutzt. Im Landkreis Biberach wurden im letzten Jahr 72 Unfälle wegen Handynutzung erfasst. Eine Person wurde getötet, fünf weitere teils schwer verletzt. Für das Jahr 2022 ist eine Zunahme dieser Unfälle zu erwarten. Die Polizei geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer bei den Unfallzahlen aus, zumal bei den Kontrollen der Polizei immer mehr Fahrerinnen und Fahrer erwischt werden, die verbotenerweise das Telefon in der Hand hatten. 2021 waren dies 7728 Personen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, die angezeigt werden mussten, im Schnitt mehr als 20 pro Tag! Bußgelder ab 100 Euro, Punkte in Flensburg und das hohe Unfallrisiko waren Gründe, dass Bürger für Bürger ehrenamtlich allen Autofahrern anbieten, das Handy mit dem Auto zu verbinden. Damit wird das Telefonieren im Auto legal. WhatsApp geht beim Fahren allerdings überhaupt nicht.