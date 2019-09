Teils knifflige Aufgaben für Bezirksligisten

Acht Fußball-Bezirksligisten, sieben A-Ligisten und der letzte im Wettbewerb verbliebene B-Ligist SGM Schemmerhofen/Ingerkingen kämpfen am Donnerstag, 5. September, um den Einzug ins Bezirkspokal-Viertelfinale. Im einzigen Bezirksliga-Duell trifft der SV Ringschnait auf die SGM Warthausen/Birkenhard. Im Duell zweier A-Ligisten hat die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren die SGM Rot/Haslach zu Gast. Die Partie in Ellwangen geht um 18.30 Uhr los. Anpfiff bei allen anderen Partien ist um 17.45 Uhr.

SF Bronnen – SV Reinstetten. Beim A-II-Ligisten hatte man sich den Saisonstart gänzlich anders vorgestellt, einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber. Zugang Tobias Glass kennt den Bezirksligisten noch aus den Duellen mit dem SV Baustetten, ob das dann entscheidend weiterhilft, bleibt abzuwarten. Der SVR hat aktuell mit der Elf jener Tage nur noch wenig gemeinsam, vor allem im Spiel nach vorn hat der Bezirksligist eine rasante Entwicklung genommen. Zwölf Tore im Pokal und 15 Treffer in der Liga sprechen für sich. Schon allein deswegen sind die Gäste Favorit.

SV Burgrieden – SV Dettingen. Der A-II-Vizemeister der Vorsaison hat die Derby-Auftaktniederlage gegen Achstetten sehr gut weggesteckt und ließ zuletzt zwei Siege in der Liga folgen. Für die Pokalpartie sieht man sich daher gut gewappnet, um dem Bezirksligisten alles abzuverlangen und ihn im Idealfall auszuschalten. Beim Gast aus dem Illertal will man dieses Spiel auch dazu nutzen, endlich Sicherheit im Spiel, vorrangig in der Abwehr zu gewinnen. Ob der zuletzt verletzte Spielertrainer Oliver Wild dabei ist, bleibt offen. Der Spielauftrag ist aber klar – Einzug ins Viertelfinale.

SV Alberweiler – SV Eberhardzell. Der A-II-Ligist strapaziert die Nerven seiner Fans. Vor zwei Wochen verspielte der SVA einen 3:0-Vorsprung, eine Woche später gelang nach einem 0:3-Pausenrückstand ein 4:3-Sieg. Diesen Erfolg sieht man beim ungeschlagenen SVA als gelungene Pokal-Generalprobe gegen den früheren Bezirksliga-Konkurrenten. Der stemmte sich am Vorsonntag erfolglos mit aller Macht dem Tabellenführer entgegen und wartet immer noch auf ein Liga-Erfolgserlebnis. Ein Sieg im Pokal würde das Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben erhöhen.

SV Ringschnait – SGM Warthausen/Birkenhard. Der gastgebende Bezirksliga-Titelanwärter arbeitet seine Aufgaben bisher mit größter Sorgfalt ab. In der Liga wurden alle Spiele gewonnen, im Pokal hielt man sich im Derby in Laupertshausen mit 4:1 und bei der zweiten Garnitur der SGM mit 7:1 schadlos. Deutlich anspruchsvoller ist dann die Aufgabe gegen den Liga-Konkurrenten, der sich als Aufsteiger prächtig zurechtfindet und als Empfehlung einen 4:0-Sieg gegen Steinhausen mit ins Dürnach-Stadion bringt. Die Gastgeber sind aber trotzdem Favorit.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Steinhausen. Siege beim SV Erolzheim und gegen den Bezirksligisten TSV Kirchberg brachten den derzeit auf Platz drei liegenden A-I-Ligisten ins Achtelfinale. Nun fordert man auf dem Sportgelände in Hochdorf den nächsten Bezirksligisten heraus. Der machte am Vorsonntag schon im westlichen Kreisgebiet keine gute Erfahrungen und unterlag beim Aufsteiger Warthausen/Birkenhard klar. Diesen ärgerlichen Störfall will die Mang-Elf nun mit dem Einzug ins Viertelfinale korrigieren. In Normalform sollte dies auch gelingen.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Rot/Haslach. Der gastgebende A-II-Aufsteiger bringt für das einzige A-Liga-Duell, das in Oggelsbeuren ausgetragen wird, zum richtigen Zeitpunkt offensichtlich eine gute Form mit. Nach zwei Siegen und neun Treffern traut man sich gegen den aktuellen Tabellenführer der A I einiges zu. Die Gäste sind in der laufenden Saison noch unbesiegt, den ersten Punktverlust gab es am Vorsonntag bei Bezirksliga-Absteiger Ummendorf, was jedoch kein sportlicher Rückschritt war. Die Keller-Truppe will die weite Heimreise als Viertelfinalist angehen.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – VfB Gutenzell. Es herrscht wieder Großkampfstimmung auf dem Ingerkinger Sportgelände. Die SGM schaltete mit Schönebürg und Mittelbuch zwei A-Ligisten aus, nun träumt man im Lager des mit drei Siegen in die Saison gestarteten B-II-Ligisten vom nächsten Coup. Der Bezirksligist bemühte bei den Pokalsiegen gegen Berkheim und Baustetten jeweils ein Elfmeterschießen, in der Liga kam man am Vorsonntag zum ersten Sieg. Der Rekord-Pokalsieger will ohne Wenn und Aber ins Viertelfinale.

SV Ellwangen – SV Baltringen. Der A-I-Aufsteiger schaffte es über Siege gegen den FV Rot/Laupheim und den TSV Wain in die dritte Pokalrunde. Dort begegnet man dem Bezirksligisten mit respektablen Bilanzen. Seit über einem Jahr ist der SVE auf eigenem Platz unbesiegt, Angreifer Eryk Müller belegt Platz zwei in der Torjägerliste. Die bisherigen Auftritte der Gäste lassen noch wenig Aufschlüsse über die wahre Stärke zu, auf der Hut sollte der SVB aber sein. Ein Trumpf könnte für den Bezirksligisten die Stärke bei Standards, vorwiegend über Furkan Cebeci, sein.