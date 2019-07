Teilauto-Verein und Stadtwerke kooperieren

Der Teilauto-Verein Biberach mit seinem Carsharing-Fuhrpark und die Stadtwerke mit ihrem Busangebot setzen sich für das Ziel ein, nachhaltige Mobilität in Biberach und der Umgebung zu fördern. Die Angebote des Teilauto-Vereins und der Stadtwerke ergänzen sich im Sinne des Umweltverbundes: Der öffentliche Personennahverkehr in Biberach mit dem verbesserten Fahrplanangebot und die Carsharing-Fahrzeuge des Teilauto-Vereins ermöglichen es, auf den Besitz eines eigenen Autos zu verzichten. Durch die Kombination von ÖPNV und Carsharing ist man dennoch mobil und kann zudem Geld sparen, verspricht der Verein in einer Mitteilung.

Jeder, der eine Jahreskarte für den ÖPNV im DING-Gebiet besitzt, erhält vergünstigte Konditionen beim Teilauto-Verein in Biberach. Da die neue Bürgerticket Jahreskarte ebenfalls in den Gültigkeitsbereich von DING fällt, sind die Biberacher Bürgerinnen und Bürger besonders günstig unterwegs. Konkret bedeutet dies für Jahreskartenbesitzer: Die Aufnahmegebühr im Teilauto-Verein beträgt lediglich zehn Euro statt 30 Euro. Zudem verringert sich der jährliche Nutzungsbeitrag von 48 Euro auf 24 Euro. „Wir sind stolz, dass diese Kooperation existiert und wir auf diese Weise einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können“, erklärt Dietmar Geier, Geschäftsführer der Biberacher Stadtwerke.

Der Teilauto-Verein hat ein besonders vielseitiges Fahrzeugangebot, welches vom Kleinwagen über den Familienkombi bis hin zum Kleinbus reicht. Im Stadtgebiet Biberach ist der Verein mit neun Fahrzeugen vertreten, ein weiteres Fahrzeug steht in Ummendorf. In der Regel befindet sich immer eine Bushaltestelle in der Nähe der Fahrzeugstandorte. Die Teilauto-Mitglieder haben darüber hinaus deutschlandweit Zugriff auf Fahrzeuge weiterer Carsharing-Organisationen.

Inspektionen im Preis enthalten

„Ein weiterer Vorteil für unsere Mitglieder ist, dass sie sich keine Gedanken mehr über Inspektionen, TÜV-Termine, Reifenwechsel und ähnliches machen müssen. Denn Beauftragte des Vereins kümmern sich um die Wartung der Fahrzeuge“, erklärt Rudolf Brüggemann, Vorsitzender des Vereins. Anders als bei einem eigenen Auto, bezahlt man beim Carsharing des Teilauto-Vereins nur für die tatsächliche Nutzung. Neben einem geringen jährlichen Grundbetrag werden lediglich die gefahrenen Kilometer und die gebuchte Zeit berechnet. Selbst der Kraftstoff ist in den Fahrtkosten bereits enthalten.