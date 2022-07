Tegernsee Triathlon Traditionswettkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Tegernsee startete in diesem Jahr wieder ein Traditionswettkampf im Triathlon Sport. Bei strahlendem Sonnenschein, zwischen 22 und 29 Grad gingen die Wettbewerbe über die Sprint-Distanz (0,5 - 20 - 5 km) und die Olympische Distanz (1,5 - 40 - 10 km). Dieser Herausforderung stellten sich auch zwei Athlet*innen der TG Biberach.

Der Schwimmstart verzögerte sich etwas, da nach dem Schwimmausstieg ein Bahnübergang zur Wechselzone zu überqueren war. Die Radstrecke führt zunächst vom Strandbad Gmund Seeglas über die flache Seestraße nach Tegernsee, wo am Ortseingang der erste Wendepunkt durchfahren werden musste. Nach dem Rückweg ging es Richtung Hausham zum zweiten Wendepunkt. Auf diesem bergigen Streckenabschnitt waren 220 Höhenmeter zu bewältigen, bevor man wieder das Strandbad von Gmund ansteuerte. Diese Strecke war bei der Olympischen Distanz zwei Mal zu durchfahren. Der Lauf ging in nordwestlicher Richtung um den See, wobei im welligen Alpenland weitere Höhenmeter gesammelt werden durften. Die Sprint Distanz hatte nach 2,5 km einen Wendepunkt, für die Olympische Distanz ging es über den Golfplatz in einer Schleife zurück zum Strandbad in Gmund am Tegernsee.

Anna Trützschler, die frisch gebackene deutsche Meisterin über die Sprintdistanz, war über die Sprintstrecke am Start und konnte schon beim Schwimmen die Führung übernehmen. Nach dem sie beim Radfahren noch einmal von ihrer Konkurrentin unter Druck gesetzt wurde, konnte sie sich beim Laufen mit hervorragender Laufleistung absetzen und mit einer Endzeit von 1:07:09 den Gesamtsieg der Damen-Konkurrenz erringen. Insgesamt waren 300 Athleten über die Sprintstrecke am Start.

Die Olympische Distanz wurde von Chrstian Ostertag in Angriff genommen. Nach leichten Richtungskorrekturen nach dem Start der Schwimmstrecke konnte er sich im vorderen Drittel der Konkurrenz positionieren. Nach starkem Radfahren und solidem Lauf erreichte er mit 2:18:35 den 20. Platz der Gesamtwertung und den dritten Platz in der Altersklasse M35. Der Sieger, Triathlon Profi Tom Hug, unterbot mit 1:59:33 trotz des fordernden Streckenprofils die 2 Stunden Marke. Auf der Olympischen Distanz waren knapp 400 Athleten am Start.