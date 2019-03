Teddybilder, die erheitern und aufheitern wollen

„Teddybären – Erinnerungen an schöne heile Zeiten“ heißt die Ausstellung, die die Porträtmalerin Christel Ziegler noch bis zum 14. Mai in der Biberacher Sana-Klinik zeigt. Die Bilder, Acryl auf Leinwand, beschäftigen sich mit meist konkreten menschlichen Lebenssituationen, abstrakt-figürlich, witzig und aufheiternd.

Christel Ziegler ist vor allem als Porträtmalerin ein Begriff. Aber sie hat ein breites Spektrum von der realistischen bis zur abstrakten Kunst. In der Sana-Klinik stellt sie nun „Teddybären“ aus, die sich mit menschlichen Lebenssituationen befassen. Ob das der „zum Trocknen” mit Wäscheklammern aufgehängte Teddybär ist oder „Jesses – Sechslinge“, bei dem man der Mutter ansieht, dass sie sich an diesen Segen erst noch gewöhnen muss: Christel Ziegler ist keine Malerin, bei der man den Künstler fragen muss, was er mit dem Bild meint.

Teddybären sind seit jeher mehr als Kuscheltiere. Nach dem englischen Psychoanalytiker Donald Winnicott sind sie sogenannte Übergangsobjekte, die für das Kleinkind einen Ersatz der Mutter bilden und ihm das Hineinwachsen in die reale Welt erleichtern. Wenn die Mutter nicht da ist, würde das Kind Verlassensangst bekommen. Aber dann hat es den Teddy, der an die Stelle der Mutter tritt. Das Baby fühlt sich nicht allein, der Teddy ist bei ihm. Später kann man mit spielen und auch richtig reden. Dadurch entsteht zwischen Kind und Teddy eine so tiefe Verbindung, dass sie oft das ganze Leben nicht abreißt.

„Die Kranken in einem Krankenhaus befinden sich sehr häufig in einem Zustand, in dem sie sich allein und verlassen wie ein kleines Kind vorkommen, traurig sind, sich nach Trost sehnen und für jede Aufmunterung dankbar sind“, heißt es in der Pressemitteilung der Künstlerin. Ihr Ziel sei es, die Betrachter mit den Teddybildern unbewusst an die schöne heile Zeit der frühesten Jugend zu erinnern und damit in eine schönere, glücklichere Welt zu versetzen. Wenn sie dann sehe, wie jemand beim Betrachten eines Bild fröhlich lächele, wisse sie, dass sie ihr Ziel erreicht habe, so Ziegler.