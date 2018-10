Technische Alltagshilfen kennenlernen

Die meisten älteren Menschen wollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben. Am Mittwoch, 10. Oktober, zeigen von 14 bis 16 Uhr ehrenamtliche Technikbotschafter in einer Musterwohnung bei der Firma Prestle, Freiburger Straße 40, welche technischen Möglichkeiten es heute gibt, damit ein selbstständiges Leben auch bei körperlichen Einschränkungen möglich ist. Gezeigt werden zum Beispiel Video-Sprechanlagen und elektrische Türöffner.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich unter 07351/519613.