Teams kämpfen in Biberach um den U20-Landestitel

Die TG Biberach richtet am Samstag, 20. März, die U20-Regionaljugendmeisterschaft in der Wilhelm-Leger-Halle aus. Der erste Aufschlag erfolgt um 11 Uhr. Nachdem die Biberacher U20-Mädels vor gut einem Monat als württembergische Meisterinnen Vereinsgeschichte schrieben, dürfen sie sich nun mit den stärksten Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg messen.

Der Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) wird durch die TG Biberach und den FV Tübinger Modell vertreten. Derweil vertreten die SV KA Beiertheim und die SSV Vogelstang den Nordbadischen Volleyball-Verband (NVV). Im Südbadischen Volleyball-Verband (SbVV) haben sich der VC Offenburg und der USC Konstanz qualifiziert.

Am Samstagmorgen werden zuerst zwei Gruppen aus jeweils drei Teams gebildet. Der Erste und Zweite aus jeder Gruppe qualifiziert sich für eine weitere Gruppenphase am selben Tag. In dieser zweiten Gruppenphase spielen die verbliebenen vier Mannschaften alle gegeneinander. Anschließend werden die insgesamt an diesem Tag erreichten Punkte ausgewertet und eine Tabelle gebildet. Dabei winken dem Meister und dem Vizemeister die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft der U20 weiblich, die am 30. April und 1. Mai der SV Energie Cottbus austragen wird.