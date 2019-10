Team „Wuschelkopf“ holt sich Turniersieg

Die Mannschaft „Wuschelkopf“ hat die 15. Auflage des Jedermannturniers der Faustballabteilung der TG Biberach gewonnen. Abteilungsleiter Fabian Czekalla verzeichnete mehr als 50 Teilnehmer in der BSZ-Halle.

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je fünf Teams, die ihren Namen selber wählen konnten. Im Modus „Jeder gegen jeden“ traten die Mannschaften, die meist aus drei oder vier Spielern bestanden, bei einer Spielzeit von zweimal acht Minuten gegeneinander an. Nach der Vorrunde stand in der Gruppe A das Team „Nr. 1“ auf Rang eins, gefolgt von „Wir schweben überm Podest“. Platz eins in Gruppe B belegte „Wuschelkopf“ vor „Team Toastbrot“. Nach den Platzierungs- und Halbfinalspielen siegte im Finale „Wuschelkopf“ (Justus Mey, Felix Rux, Katja Spohrer, Kai Egger) gegen „Team Toastbrot“ (Maja, Valerie Merk, Dominik Emer, Ann-Kathrin Beck) mit 17:13. Im Spiel um Platz drei setzte sich „Nr. 1“ (Anne Mey, Johanna Greiner, Markus Rätz, Marvin Beck, Yannis Müller) gegen „Wir schweben überm Podest“ (Dagmar Haberbosch, Franzi Traike, Jana Haberbosch, Katharina Merk) mit 15:14 durch.