TCB-Nachwuchs sichert sich Meistertitel

Mit einer unnötigen Niederlage sind die Tennis-Herren 55 des TC Biberach aus Karlsruhe zurückgekehrt. Den einzigen Sieg für den TCB am vergangenen Spieltag landete der U12-Nachwuchs und holte sich damit den Meistertitel.

Regionalliga Süd-West, Herren 55: SSC Karlsruhe – TC Biberach 5:4. Der TC Biberach musste ohne seine etatmäßige Nummer zwei antreten. Helmut Marzluf im Match-Tiebreak sowie Reinhold Albrecht und Hans-Jürgen Schneck jeweils in zwei deutlichen Sätzen sorgten für den 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Herbert Fabritius unterlag etwas unglücklich mit 14:16 im Match-Tiebreak. In den Doppeln konnten nur noch Helmut Marzluf/Reinhold Albrecht punkten und somit war die Niederlage perfekt. Karlsruhe hat mit diesem Erfolg die Klasse erhalten, was die Biberacher bereits letzte Woche erreicht hatten.

Bezirksstaffel, Damen: TC Biberach – TC Schmalegg 3:3. Eine äußert knappe Niederlage handelten sich die TCB-Damen im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Schmalegg ein. Sie unterlagen mit 43:46 in den Spielen. Thekla Gutermann und Kathrin Hohl gewannen ihre Spiele im Einzel und holten auch zusammen den Punkt im Doppel zum 3:3.

Staffelliga, Junioren: TC Biberach – TC Ravensburg 0:6. Die Biberacher Junioren sind weiterhin ohne Sieg in der Staffelliga. Die Junioren aus Ravensburg waren eine Nummer zu groß für die TCB-Mannschaft. Aus TCB-Sicht bleibt zu hoffen, dass es im letzten Spiel zu Hause gegen Sinningen noch zu einem Sieg reicht.

Bezirksstaffel Kids-Cup U12: TC Biberach – SPG Bad Waldsee II 6:0. Die TCB-Mannschaft konnte mit diesem deutlichen Erfolg nach dem Aufstieg, der bereits in der vergangenen Woche feststand, auch die Meisterschaft ungeschlagen erringen. Die Punkte im Einzel erzielten Levi Seeliger, Leoni Hohl, Hannes Köhler und Lea Deska. Im Doppel erfolgreich waren Levi Seeliger/Leonie Hohl und Hannes Köhler/Julian Glanzer.