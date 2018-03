TCB ist stolz auf junges Talent

Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Biberach (TCB) hat der Vorsitzende Manuel Trautwein eine positive Bilanz gezogen, was die allgemeine finanzielle Situation, die Bewirtschaftung der Tennisgaststätte und das Vereinsleben betrifft. Auch die Mitgliederzahl konnte trotz einiger altersbedingter Austritte stabil gehalten werden.

Erfreulich sei, so Trautwein, dass in den vergangenen zwei Jahren 70 neue Mitglieder gewonnen werden, konnten je zur Hälfte Erwachsene und Jugendliche. Ein Erfolg seien auch die Ferienkurse für Jugendliche und Erwachsene für die Dauer von zwei Wochen gewesen. Diese werden auch in diesem Jahr in den Sommerferien stattfinden.

Auch sportliche Erfolge konnte der TCB verzeichnen: Drei Jugendmannschaften erreichten in ihren Gruppen jeweils den ersten Platz. Nach wie vor spielen die Herren 40 und die Herren 55 in den Regionalligen, die Herren 40 in der Südwestliga, die Herren 55 in der Regionalliga Südwest. Die übrigen aktiven Mannschaften behielten alle ihre Klasse und gehen diese Saison gestärkt in die Verbandsrunde. Ein herausragendes Ereignis auf der Anlage des TC Biberach sind die vom 4. bis 6. Mai stattfindenden Bezirksmeisterschaften der Jugend des Bezirks F.

Unter den besten Zehn

Besonders stolz ist der TC Biberach auf einen seiner jüngsten Spieler, Tom Gutermann, der bei einigen Turnieren der Altersklasse U14 sehr erfolgreich war. So erreichte er dieses Jahr schon zweimal in Folge das Endspiel bei Turnieren der Kategorie J2, so beim STS-Cup in Waiblingen, sowie bei den Plattenhardt Open in Neckartenzlingen. Damit rückt Tom Gutermann in der Rangliste des Württembergischen Tennisbundes unter die besten zehn Spieler seiner Altersklasse.