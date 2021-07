TCB-Herren erringen ersten Saisonsieg

Die Tennis-Herren des TC Biberach haben in der Bezirksliga in Baltringen den ersten Saisonsieg errungen. Den ersten Erfolg in dieser Spielzeit fuhren auch die TCB-Damen 40 zu Hause gegen Oberkochen ein.

Südwestliga, Herren 55: SSC Karlsruhe – TC Biberach 0:9. Es war nach TCB-Angaben ein verdienter Sieg im Auswärtsspiel in Karlsruhe. Der Gastgeber konnte nur zwei Sätze für sich verbuchen. Bei einem Erfolg am kommenden Samstag zu Hause gegen den SC Freiburg wäre für Biberach der Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

Oberligastaffel, Damen 40: TC Biberach – TC Oberkochen 4:2. Den Grundstein für den Sieg legte der TCB im Einzel. Thekla Gutermann, und Kathrin Hohl gewannen jeweils in zwei Sätzen, Maren Denz setzte sich im Match-Tiebreak durch. Das entscheidende Doppel gewannen Thekla Gutermann/Agnes Klein in zwei Sätzen.

Bezirksliga, Herren: SV Baltringen – TC Biberach 4:5. Nach den Einzeln führte der TCB nach Zweisatzsiegen von Darko Jurica, Christian Fischer, Jürgen Hammele und Jorge Soza Ried mit 4:2. Den entscheidenden Punkt zum Sieg holten im Doppel Fischer/Soza Ried in zwei Sätzen.

Kreisstaffel I, Damen: SV Oggelsbeuren – TC Biberach 4:2. Lediglich Biberachs Stefanie Ehrhart konnte ihr Einzel deutlich für sich entscheiden. Im Doppel holten Stefanie Erhart/Johanna Scherzinger den zweiten TCB-Punkt. Biberach bleibt durch die Niederlage weiter ohne Saisononsieg.

Staffelliga, Herren 40: TC Biberach II – SV Aßmannshardt 4:2. Zu dritt machte es Aßmannshardt der Heimmannschaft nicht einfach. Siege von Jürgen Hammele sowie im Doppel durch Daniel Seeliger/Christian Fischer ergaben den 4:2-Erfolg.

Bezirksstaffel II, Juniorinnen U18: TC Biberach – SV Sulmetingen 2:4. Den einzigen TCB-Punkt im Einzel holte Coco Stach im Match-Tiebreak. In diesem unterlag Johanna Baur zum Zwischenstand von 1:3 nach den Einzeln. Im Doppel waren nur Eva Göhring/Johanna Baur erfolgreich und somit war Biberachs erste Saisonniederlage besiegelt.

Bezirksstaffel II, Junioren U18: TC Biberach – SV Steinhausen II 6:0. Alle Partien gewannen die Biberacher in zwei Sätzen. Erfolgreich waren Levi Seeliger, Luis Rolser, Finn Schnaubelt und Hannes Köhler.