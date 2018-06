TCB-Herren 70 landen zweiten Saisonsieg

Die Tennis-Herren 70 des TC Biberach haben im dritten Saisonspiel der Oberligastaffel den zweiten Sieg gelandet. Der TCB bezwang zu Hause den TC Markwasen Reutlingen mit 4:2 und eroberte den zweiten Tabellenplatz hinter dem noch ungeschlagenen VfL Sindelfingen.

Im Spiel gegen Reutlingen konnten die Biberacher zeigen, dass sie die Niederlage gegen den Tabellenführer gut verdaut hatten. Reinhold Fleschhut (Nummer 1) legte dabei eine Aufholjagd im Match-Tiebreak hin. Er lag bereits 1:7 im Rückstand, machte dann allerdings neun Punkte in Folge und gewann damit Satz drei (10:7) und das Spiel. Am Sieg schnuppern durfte Reinhard Senn (2). Nach gewonnenem erstem Satz und dem Verlust des zweiten war er beim Stand von 8:8 im Match-Tiebreak nur zwei Punkte vom Sieg entfernt. Diese holte sich aber sein Gegner und so musste Senn als Verlierer vom Platz gehen.

Seinem bisher stärksten Gegner in dieser Saison stand TCB-Kapitän Rolf Sproll gegenüber. Er musste alle seine Fähigkeiten aufbieten, um in zwei Sätzen zu gewinnen (6:3, 7:5). Rolf Schmid hatte seine erste Niederlage aus der Vorwoche gut verdaut. Er ging sehr konzentriert ins Spiel, brachte seinen Gegner in erhebliche Schwierigkeiten, und gewann ungefährdet (6:3, 6:2). Ein gewonnenes Doppel reichte den Biberachern nun zum Sieg. Dies schafften Senn/Fleschhut trotz einer nicht unbedingt überzeugenden Leistung (7:5, 6:4). Wolfgang Fehr und Rolf Sproll hatten hingegen an diesem Tag gegen die Reutlinger Abstimmungsschwierigkeiten und unterlagen in drei Sätzen (7:6, 3:6, 1:10). Am kommenden Mittwoch können die Biberacher in Rottweil nun den zweiten Tabellenplatz verteidigen.