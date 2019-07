TCB-Herren 70 bleiben Tabellenzweiter

Nach der unglücklichen Niederlage gegen den TSV Esslingen, bei der die beiden entscheidenden Doppel im Match-Tiebreak mit 9:11 verloren gegangen waren, sind die Tennis-Herren 70 des TC Biberach in der Oberligastaffel motiviert und gut vorbereitet ins Match beim SV Rommelsbach gegangen. Das Resultat war ein 6:0-Erfolg für den TCB.

Reinhard Senn bewieß sehr guten Nerven und gewann das Spiel gegen den turniererfahrenen Siegfried Müller im Match-Tiebreak (3:6, 6:1, 10:6). Bei Mannschaftsführer Rolf Sproll war der Spielverlauf genau umgekehrt, letztlich siegte auch er im Match-Tiebreak (6:2, 0:6, 10:8). Rolf Schmid, der seine bisherigen Spiele stets nur knapp im dritten Satz gewinnen konnte, hatte sich fest vorgenommen, dieses Spiel in zwei Sätzen zu gewinnen, was auch gelang (6:2, 6:2). Bernd Kathe begann zunächst etwas nervös, was sich aber nicht negativ auswirkte. In Durchgang zwei wurde er immer sicherer und gewann schließlich in zwei Sätzen (6:4, 6:1). Auch in den Doppeln waren die Biberacher ihren Gegnern in allen Belangen überlegen. Schmid/Senn gewann sicher in zwei Sätzen (6:3, 6:1), Sproll/Kathe ebenso (6:2, 6:2). Mit diesem glatten 6:0-Sieg konnten die Biberacher den zweiten Tabellenplatz festigen. Am kommenden Mittwoch kommt es dann zum entscheidenden Spiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Waldenbuch.