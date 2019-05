TCB-Herren 70 bleiben in der Erfolgsspur

Nach dem Sieg gegen den TC Westhausen haben die Tennis-Herren 70 des TC Biberach in der Oberligastaffel auch das Heimspiel gegen den TC BW Zuffenhausen sicher mit 4:2 gewonnen. Damit setzte sich der TCB in der oberen Tabellenhälfte fest.

Der Sieg war etwas überraschend, da der TCB ohne Reinhard Senn (Urlaub) und Reinholf Fleschhut (krank) antreten musste. Rolf Sproll (spielte erstmals an Position 1) ließ von Anfang an nichts anbrennen, setzte seinen Gegner ständig unter Druck, und gewann in zwei Sätzen (6:0, 6:3). Rolf Schmid spielte wie in der Woche zuvor nicht ganz konstant, setzte sich aber letztlich im Match-Tiebreak durch (6:4, 0:6, 10:3). Wolfgang Hein hatte sich schon in der Anfangsphase des ersten Satzes am Oberschenkel verletzt. So konnte er gehandicapt die Niederlage gegen Zuffenhausens Mannschaftsführer nicht verhindern (3:6, 3:6). Eine große Überraschung war der glatte Sieg des erstmals eingesetzten Bernd Kathe. Läuferisch unheimlich stark, aber auch mit geschickten Tempowechseln setzte er seinen Gegner stets unter Druck und gewann überzeugend (6:1, 6:2).

Die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Reinhold Fleschhut und Rolf Schmid benötigten nur 50 Minuten, um als Sieger vom Feld zu gehen (6:0, 6:1). Rolf Sproll und Bernd Kathe gewannen den ersten Satz mit 6:2, verloren dann aber den Faden und am Ende in drei Sätzen. Erst nach den Pfingstferien spielen die Biberacher gegen den KTSV Untertürkheim, der mit einem Sieg und zwei Niederlagen klar hinter dem bisher ungeschlagenen TCB in der Tabelle steht.