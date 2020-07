TCB-Herren 55 weiter auf Kurs

Die Herren 55 des Tennisclubs Biberach haben am dritten Spieltag die Tabellenführung in der Südwestliga erobert. Bereits am vorletzten Wochenende hatten sie auswärts den TC Lomersheim mit 6:3 besiegt. Diesen Erfolg sicherten Reinhold Albrecht im Matchtiebreak, Helmut Marzluf, Hans-Jürgen Schneck, Hermann Striebel und Ludwig Kiefer durch Siege in zwei Sätzen bereits nach den Einzeln. Den sechsten Punkt erspielten sich Hermann Striebel und Ludwig Kiefer im Doppel.

Am vergangenen Wochenende hatten die Biberacher den TC BG Rastatt zu Gast. Aufgrund Ausreisebeschränkungen zweier Spieler traten die Rastatter nur zu viert an. Die Heimmannschaft spielte trotzdem hochkonzentriert und alle ausgetragenen Matches gingen an Biberach. Endergebnis: 9:0. In den gespielten Einzeln punkteten Reinhold Albrecht, Hermann Striebel und Ludwig Kiefer in jeweils zwei deutlichen Sätzen. Lediglich Hans-Jürgen Schneck benötigte den Matchtiebreak zu seinem Erfolg. Die zwei ausgetragenen Doppel gewannen Helmut Marzluf/Ludwig Kiefer und Hermann Striebel/Dieter Gutermann. Am kommenden Samstag steigt das vermutlich entscheidende Spiel gegen die punktgleiche Mannschaft des SC Freiburg. Das Spiel findet in Freiburg statt.