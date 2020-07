TCB-Herren 55 verlieren in Freiburg

Die Herren 55 des TC Biberach sind beim SC Freiburg in der Tennis-Regionalliga Süd-West denkbar knapp mit 4:5 unterlegen.

Der Gastgeber profitierte unter anderem vom Einsatz seiner drei ausländischen Spieler. In der ersten Runde gewannen Hermann Striebel mit 6:7, 6:2, 10:7 sowie Dieter Gutermann 6:4, 1:6, 10:7, während Helmut Marzluf seinem überlegenen Gegner in zwei Sätzen unterlag. In der zweiten Runde unterlagen Reinhold Albrecht an Position eins in einem sehr langen und sehr engen Match mit 4:6 und 5:7, sowie Hans-Jürgen Schneck im Match-Tiebreak (3:6, 6:3, 5:10) Ludwig Kiefer beherrschte seinen überforderten Gegner mit 6:1, 6:0 deutlich. Somit stand es 3:3 nach den Einzeln.

Zum Sieg mussten nun zwei Doppel gewonnen werden. Dies gelang jedoch nur Hermann Striebel/Dieter Gutermann mit 6:4, 7:6, während die beiden anderen Doppel jeweils den Gastgebern zum Sieg gratulieren mussten. Somit können die Herren 55 des TCB nur noch auf eine unerwartete Niederlage der Freiburger hoffen, zwei eigene Erfolge an den restlichen zwei Spieltagen vorausgesetzt.