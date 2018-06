TCB-Herren 55 unterliegen erneut

Nur das Juniorenteam des Tennisclubs Biberach und die Herren 40 sind am vergangenen Spieltag erfolgreich gewesen. Die TCB-Damen 40 verloren zu Hause, die Herren 55 unterlagen erneut.

Regionalliga Südwest, Herren 55: TC Biberach – TC Wolfsberg Pforzheim 2:7. Gegen den Tabellenzweiten aus Pforzheim gab es die erwartete Niederlage für den TCB. Hermann Striebel und Reinhold Albrecht zeigten Ausdauer und gewannen jeweils im Match-Tiebreak. Dieter Gutermann unterlag mit 8:10 im Match-Tiebbreak und so stand es 2:4 nach den Einzeln. Im Anschluss konnte der TCB kein Doppel mehr gewinnen und unterlag somit 2:7.

Regionalliga Süd-West, Herren 40: TC Hechingen – TC Biberach 3:6. Im Spitzeneinzel musste Stefan Feyen seinem Schweizer Gegner Budic erst im Match-Tiebreak den Vortritt lassen (3:6, 6:4, 10:8). Benjamin Köhle hatte seinen Kontrahenten Roger King jederzeit unter Kontrolle (6:4, 6:3). Trotz einer Knieblessur konnte Marcus Selg einen wichtigen Punkt gegen einen zusehends die Nerven verlierenden Gegner nach Hause bringen (6:3, 6:2). Auch an Position vier ging der Punkt nach Biberach: Mirco Alexander bezwang Markus Spieler (6:4, 6:0). Björn Schneider an Position fünf kassierte pro Satz jeweils einen Break und konnte seinerseits etliche Breakbälle nicht nutzen (4:6, 3:6). Den ersten Saisonsieg errang Ludwig Kiefer (6:3, 6:2). Anscheinend hatte sich der TCH schon mit der Niederlage abgefunden, denn in keinem Doppel zeigten die Gastgeber richtige Gegenwehr. Das Spitzendoppel der Hechinger gewann nur wegen der Verletzung von Kiefer beim Stand von 6:1 für den TCB. Köhle/Schneider (6:0, 6:2) und Selg/Alexander (6:1, 6:3) siegten jeweils glatt in zwei Sätzen. Damit steht der TCB auf Tabellenplatz drei und dürfte die Klasse vorzeitig gesichert haben.

Oberligastaffel Damen 40: TC Biberach – TC Urbach 2:4. Lediglich Thekla Gutermann konnte für den TCB im Einzel punkten, sie gewann in zwei Sätzen. Das Doppel Thekla Gutermann/Bettina Keller holte den zweiten Punkt für Biberach, während Agnes Klein/Maren Denz im Match-Tiebreak verloren.

Bezirksliga, Junioren: SPG Kirch./Munderkingen/Rottenacker – TC Biberach 4:5. Für den TCB war es das erste Saisonspiel. Nils Christiansen im Match-Tiebreak sowie Luis Rolser und Malte Meister in je zwei Sätzen punkteten zum zwischenzeitlichen 3:3. Den TCB-Erfolg perfekt machten die beiden Doppel Nils Christiansen/Luis Zimmermann und Luis Rolser/Malte Meister, die jeweils in zwei Sätzen die Oberhand behielten.