TCB-Herren 55 starten mit zwei Siegen

Die Tennis-Herren 55 des TC Biberach sind mit zwei Erfolgen in die neue Saison in der Südwestliga gestartet. Beim Auswärtsspiel in Rastatt ließ die Mannschaft nichts anbrennen und gewann deutlich mit 8:1. Den Sieg klar machten Reinhold Albrecht, Helmut Marzluf, Hermann Striebel, Hans-Jürgen Schneck, Ludwig Kiefer und Christoph Schmid.

Dieselbe Mannschaft trat im zweiten Saisonspiel gegen den TC Tübingen ebenfalls auswärts an. Auch dort waren die Biberacher dem Gegner überlegen und siegten mit 7:2. Nun kommt es am kommenden Samstag, 26. Juni (13 Uhr), zum Spitzenspiel gegen den TC Degerloch, dem nach TCB-Angaben wohl stärksten Gegner der Südwestliga. Das Spiel findet in Biberach statt. Zuschauer seien willkommen.