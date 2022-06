TCB-Herren 55 landen klaren Heimsieg

Die ersten Mannschaften des Tennisclubs Biberach haben einen erfolgreichen Spieltag hingelegt. Fünf Spiele, fünf Siege lautete am Ende die Bilanz des TCB.

Regionalliga, Herren 55: TC Biberach – TK GW Mannheim 9:0. Den ersten Sieg in der diesjährigen Verbandsrunde erreichten die Herren 55 des TCB im Heimspiel gegen Mannheim. Den ungefährdeten Erfolg für Biberach erspielten Ludwig Kiefer, Hans-Jürgen Schneck, Reinhold Albrecht, Hermann Striebel, Christoph Schmid und Joachim Walter. Es wurde insgesamt nur ein Satz abgegeben.

Oberligastaffel, Damen 40: TC Oberkochen – TC Biberach 2:4. Im ersten Spiel der Saison gewannen die Biberacher Damen 40 in Oberkochen. Nach den Einzeln führten der TCB durch Siege von Thekla Gutermann und Simone Benedikter – jeweils in zwei Sätzen – sowie Maren Denz, die sich in einem hart umkämpften Match-Tiebreak durchsetzte, mit 3:1. Thekla Gutermann/Agnes Klein erzielten im Doppel den entscheidenden vierten Punkt durch einen Erfolg im Match-Tiebreak.

Bezirksliga, Herren: SF Schwendi III – TC Biberach 1:8. Mit einem Erfolg starteten die Herren des TCB in die Saison. Gegen den unterlegenen Gastgeber gewannen Christian Borst, Jürgen Hammele, Jorge Soza Ried, Leonard Denzel und Christian Fischer ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Anschließend siegten Christian Borst/Luis Rolser, Jürgen Hammele/Christian Fischer und Jorge Soza Ried/Leonard Denzel auch im Doppel jeweils in zwei Sätzen.

Bezirksklasse I, Damen: SV Langenenslingen II – TC Biberach 1:8. Für die TCB-Damen war es bereits der zweite Erfolg im zweiten Saisonspiel. Bereits nach allen gewonnenen Einzeln – die Siege erzielten Stefanie Ehrhardt, Johanna Baur, Anna-Lena Baur, Sabrina Bochtler, Carolin Halder und Christine Spilz – stand der TCB-Erfolg fest. Anschließend gewann die Biberacherinnen noch zwei Doppel zum 1:8-Endstand.

Bezirksstaffel I, Herren 30: TC Biberach – TC Ummendorf 5:1. Für die TCB-Herren 30 war es der zweite Saisonsieg. Die 3:1-Führung nach den Einzeln – die Siege fuhren Martin Leipnitz, Manuel Trautwein und Maximilian Leithold jeweils in zwei Sätzen ein –, wurde durch die Doppelerfolge von Martin Leipnitz/Joachim Klein und Maximilian Leithold/Frederik Igney bis zum Endergebnis von 5:1 ausgebaut.