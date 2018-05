TCB-Herren 55 haben Offenbach zu Gast

Die Tennis-Herren 55 des TC Biberach haben in der Regionalliga Südwest, der höchsten deutschen Tennisliga in dieser Altersklasse, am Samstag, 12. Mai, erstmals in dieser Saison Heimrecht. Um 13 Uhr beginnt auf der Anlage am Grünen Weg die Partie gegen Offenbach. Ein Sieg wird dem TCB Hoffnung auf einen Mittelfeldplatz bringen, bei einer Niederlage steckt man schon im Abstiegskampf. Weitere Heimspiele sind am 9. Juni (gegen Mannheim) und am 16. Juni (gegen Pforzheim).

Als Vorbereitung auf die neue Saison haben die Biberacher hart trainiert, Turniere gespielt und einige waren sogar im Trainingslager in Strunjan (Slowenien). Um den Klassenerhalt zu sichern, hat der TCB sich mit Helmut Marzluf aus Ulm (Deutsche Rangliste: Nr. 36) auf Position eins verstärkt. Damit rutschten Hermann Striebel, Reinhold Albrecht, Adi Kull, Didi Gutermann und Herbert Fabritius in der Aufstellung nach hinten und könnten dadurch mehr Einzelpunkte holen als in der vergangenen Saison.

Zum Saisonauftakt beim deutschen Meister Eschborn ging der TCB beim 2:7 punktemäßig leer aus. Als einziger Club in dieser Liga ohne bezahlte Ausländer spielend, hatten sich die Biberacher im Vorfeld keine Hoffnungen gemacht, punkten zu können. Die Eschborner spielten zwar diesmal ohne ihre Ausländer, jedoch mit Deutschlands Nummer eins, Norbert Henn, und Nummer zwei, Klaus Liebthal sowie weiteren Ex-Profis und setzte die Biberacher gehörig unter Druck. Dennoch schlugen sich die Biberacher achtbar und konnten durch Herbert Fabritius im Einzel sowie im Doppel zusammen mit Adi Kull letztlich zwei Spiele gewinnen.