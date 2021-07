TCB-Herren 55 gewinnen deutlich

Die Tennis-Herren 55 des TC Biberach haben einen klaren Heimsieg gegen den TC 70 Sandhausen gelandet. Die Damen 40 des TC Biberach verloren auch ihr zweites Spiel in der Oberligastaffel.

Südwestliga, Herren 55: TC Biberach – TC 70 Sandhausen 8:1. Alle Einzel gingen deutlich in zwei Sätzen an den Gastgeber. Die TCB-Siege verbuchten Reinhold Albrecht, Helmut Marzluf, Hermann Striebel, Hans-Jürgen Schneck, Ludwig Kiefer und Christoph Schmid. Am kommenden Samstag reist der TCB als Favorit zum SSC Karlsruhe und will die Tabellenführung verteidigen.

Oberligastaffel, Damen 40: TC Biberach – TV Buocher-Höhe 3:3. Die TCB-Damen 40 verloren knapp nach Sätzen. Im Einzel gewannen Thekla Gutermann im Match-Tiebreak sowie Maren Denz in zwei Sätzen zum 2:2-Zwischenstand. Biberach konnte danach nur noch ein Doppel gewinnen. Dies gelang Agnes Klein/Maren Denz im Match-Tiebreak.

Bezirksliga, Herren: TC Biberach – SV Steinhausen 3:6. Vom Ergebnis her zu hoch unterlag der TCB nach eigenen Angaben Steinhausen. Die Biberacher Punkte im Einzel erzielten Jürgen Hammele und Jorge Soza Ried jeweils in zwei Sätzen. Daniel Seeliger verlor mit 10:12 im Match-Tiebreak. Während Daniel Seeliger/Jorge Soza Ried in zwei Sätzen gewannen, unterlagen Darko Jurica/Leo Denzel sowie Robin Gutermann/Jürgen Hammele jeweils im Match-Tiebreak und somit war die TCB-Niederlage besiegelt.

Staffelliga, Herren 40: TSG Achstetten – TC Biberach II 0:6. Der TCB ist durch den deutlichen Erfolg aktuell Tabellenführer. Es spielten und siegten jeweils in zwei Sätzen: Darko Jurica, Daniel Seeliger, Christoph Benedikter und Frank Ilgen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt Biberach nun den SV Aßmannshardt, der ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Bezirksstaffel II, Juniorinnen U18: SPG Oberkirchberg/Staig/Wiblingen – TC Biberach 0:6. Der TCB behauptete durch den deutlichen Erfolg die Tabellenführung. Anna-Lena Baur, Eva Göhring, Johanna Baur und Leonie Hohl gab weder im Einzel noch im Doppel einen Satz ab. Am Samstag (9 Uhr) kommt es nun zum Aufeinandertreffen der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften. Zu Gast ist dann der SV Sulmetingen.

Bezirksstaffel II Junioren U18: TC Biberach – TC Mietingen 4:2. Bereits nach den Einzeln war die Begegnung entschieden. Für den TCB spielten: Levi Seeliger, Luis Rolser, Finn Schnaubelt und Hannes Köhler. Am Samstag (9 Uhr) empfängt Biberach die punktgleiche Mannschaft aus Steinhausen.