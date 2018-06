TCB-Herren 40 gelingt Auftaktsieg

Bei angenehmen Temperaturen haben die Biberacher Herren 40 am vergangenen Samstag einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Sie schlugen die Gäste aus Wiesbaden nach einer 4:2-Führung nach den Einzeln verdient mit 5:4.

Im Spitzeneinzel konnte Stefan Feyen gegen den starken Slowaken Richard Nebyla wenig ausrichten. Feyen spielte gewohnt sicher und machte wenig Fehler, aber der Wiesbadener konnte den Druck regelmäßig in den Ballwechseln erhöhen. Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich der Gast souverän mit 6:2 und 6:1 durch. Der ehemalige Olympia-Dritte Andrej Cherkasov machte mit seinem Gegner Rolf Vogel kurzen Prozess. Der Wiesbadener Vogel war mit dem fehlerlosen und geschickten Spiel des für Biberach auflaufenden Russen hoffnungslos überfordert. Letztlich stand ein klarer Erfolg (6:1/6:1) für Biberach zu Buche.

Benny Köhle hatte es mit dem engagiert auftretenden Frank Prätorius zu tun. Der Gast begann druckvoll und konnte einige sehenswerte Ballwechsel für sich entscheiden, ehe sich Köhle an das Spiel seines Gegners gewöhnte. Köhle setzte sein variables Spiel geschickt ein und brachte seinen läuferisch unterlegenen Gegner immer mehr unter Druck. Nach anfänglichem Rückstand setzte sich der Biberacher nach gutem Spiel letztlich klar mit 6:2 und 6:3 durch.

Kapitän Marcus Selg begann die Saison sehr konzentriert und setzte den Gäste-Mannschaftsführer Alexander Scheidt gehörig unter Druck. Eine relativ geringe Fehlerquote, gepaart mit gewohnt druckvollen Schlägen, führte dazu, dass der Gast aus Wiesbaden nie zu seinem Spiel finden konnte. So ging der erste Durchgang souverän mit 6:2 an Selg. Nach einer kurzen Schwächeperiode zu Beginn des zweiten Satzes fand Selg schnell wieder zurück zu seiner Marschroute des ersten Satzes und gewann auch den zweiten Satz verdient mit 6:2.

Björn Schneider bekam es im nächsten Match mit Mark Reischmann zu tun. Sowohl Schneider als auch sein Kontrahent spielten solides Grundlinientennis und schenkten ihrem Gegner die Punkte nicht. Es entwickelte sich ein interessantes Spiel. Am Ende hatte der Biberacher Schneider in beiden Sätzen mit 7:5 knapp die Nase vorne.

Entscheidung fällt in den Doppeln

An der Schlussposition spielte diese Woche Tobias Hueter für den TCB. Sein Gegner James Bretana startete sein Match mit fehlerfreiem Tennis und gab Hueter mit seinem Sicherheitsspiel fast schon zu viel Zeit, sich in Szene zu setzen. Hueter spielte ebenfalls überwiegend von der Grundlinie und man hatte das Gefühl, dass er seinem Gegner zumindest ebenbürtig war. In den entscheidenden Momenten der beiden Sätze unterliefen dem Biberacher allerdings zu viele leichtere Fehler. Unterm Strich rief Hueter in seinem ersten Heimspiel für Biberach eine solide Leistung ab, die am Ende knapp nicht reichte. Er unterlag 3:6 und 4:6.

In den Doppeln musste also ein Sieg her, damit die Punkte am Grünen Weg bleiben konnten. Im Spitzendoppel unterlagen Feyen/Selg dem starken Duo Nebyla/Scheidt in zwei Sätzen knapp. Sie konnten nach gutem Spiel im zweiten Durchgang eine 5:2-Führung nicht zum Satzausgleich nutzen, waren aber permanent auf Augenhöhe mit ihren Gegnern und unterlagen letztlich 3:6 und 5:7. Das zweite Doppel Biberachs mit Cherkasov/Köhle war für die Gäste nicht zu schlagen. Zu überlegen war das Biberacher Team und so kam es hier zum entscheidenden Siegpunkt für die Kreisstädter. Cherkasov/Köhle gewannen überzeugend 6:1 und 6:1.

Im dritten Doppel spielte die Paarung Schneider/Stiefel gegen Prätorius/Reischmann. Hier zeigten sich die Gäste als zu stark, obwohl die Biberacher anfangs gut dagegen hielten. Dieses Doppel ging aber mit 6:2/6:1 an Wiesbaden.

Nun geht es kommenden Samstag nach Koblenz, das bisher mit einem Sieg und einer Niederlage hinter Biberach auf Platz vier in der Tabelle liegt. Sollte hier ein Sieg gelingen, könnte das die Vorentscheidung über den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Liga der Herren 40 sein.

Einzelergebnisse: Feyen – Nebyla 2:6/1:6, Cherkasov – Vogel 6:1/6:1, Köhle – Prätorius 6:2/6:3, Selg – Scheidt 6:2/6:2, Schneider – Reischmann 7:5/7:5, Hueter – Bretana 3:6/4:6

Doppelergebnisse: Feyen/Selg – Nebyla/Scheidt 3:6/5:7, Cherkasov/Köhle – Vogel/Bretana 6:1/6:1, Schneider/Stiefel – Prätorius/Reischmann 2:6/1:6