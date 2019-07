TCB-Herren 40 erringen Meisterschaft in Südwest-Liga

Trotz einer knappen Niederlage beim Verfolger TC Meckenbeuren-Kehlen ist den Tennis-Damen 50 des TC Biberach die Meisterschaft in der Verbandsstaffel nicht mehr zu nehmen. Auch die TCB-Herren 40 errangen die Meisterschaft. Biberachs Herren 55 machten derweil den Klassenerhalt perfekt.

Südwest-Liga, Herren 40: TC BW Villingen – TC Biberach 3:6. Durch den Sieg im letzten Saisonspiel brachte der TCB die Meisterschaft und den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse, die Regionalliga Südwest, unter Dach und Fach. Im Spitzeneinzel traf TCB-Kapitän Benny Köhle auf den erfahrenen Michael Heppler und gewann die hochklassige Partie in zwei Sätzen (6:3, 6:4). Stefan Feyen (2) besiegte Alexander Ruf (6:2, 6:2). Mirco Alexander (3) verteidigte seine weiße Weste durch einen Zweisatzerfolg gegen Mario Hauser (6:3, 6:1). Ludwig Kiefer (4) zog im Match-Tiebreak unglücklich den Kürzeren gegen Daniel Radojicic (4:6, 7:5, 8:10). Stefan Weitkamp (6) zeigte eine Topleistung, verlor aber gegen Christian Rudel (6:4 6:7, 8:10). Björn Schneider setzte sich in drei Sätzen gegen Götz Jörger durch (3:6, 6:1, 10:6). Im Doppel sorgten Feyen/Alexander für den wichtigen fünften TCB-Punkt (6:2, 6:2). Köhle/Schneider siegten im Spitzendoppel (6:3, 4:6, 14:12). Weitkamp/Mader verloren hingegen (3:6, 1:6).

Regionalliga Süd-West, Herren 55: TC Biberach – TC Lauchheim 5:4. Nach den Einzeln stand es 3:3. Die Biberacher Reinhold Albrecht, Dieter Gutermann und Herbert Fabritius gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Nachdem das Doppel Reinhold Albrecht/Hans-Jürgen Schneck zum 4:4 ausgeglichen hatte, waren alle Augen auf die Partie von Hermann Striebel/Dieter Gutermann gerichtet. Das TCB-Duo bewies den längeren Atem, siegte verdient im Match-Tiebreak mit 10:4 und machte so den Biberacher Sieg perfekt.

Damen 50: TC Meckenbeuren-Kehlen – TC Biberach 3:3. Nach den Einzeln stand es 2:2. Die TCB-Siege steuerten Thekla Gutermann in zwei Sätzen sowie Lissy Kathe bei, die ihre Partie im Match-Tiebreak gewann. Im Doppel siegten Thekla Gutermann/Agnes Klein in zwei Sätzen. Nach dem Gleichstand auch in den Sätzen unterlagen die Biberacherinnen letztlich knapp wegen der weniger gewonnen Spiele (48:49). Dennoch konnte sich der TCB über den Meistertitel freuen.

Bezirksstaffel, Damen: TC Biberach – TC Mengen 4:2. Obwohl nur zu Dritt angetreten, gewann die Biberacherinnen die Partie. Thekla Gutermann, Kathrin Hohl und Simone Benedikter siegten im Einzel jeweils in zwei Sätzen. Den Sack zum 4:2-Endstand machte dann das Doppel Gutermann/Hohl zu.

Staffelliga, Herren 40: TC Biberach II – FV Rot 4:2. Nach den Einzeln stand es 3:1 für den TCB. Paul Kosan gewann im Match-Tiebreak, während Harry Giorno und Frank Ilgen jeweils in zwei Sätzen erfolgreich waren. Das Doppel Kosan/Giorno fuhr in zwei Sätzen schließlich den TCB-Sieg ein.

Staffelliga, Herren 30: TC Biberach – SV Haisterkirch 1:5. Keinen guten Tag erwischten die TCB-Herren 30. Alle Einzel gingen verloren und so war die Niederlage bereits vorzeitig besiegelt. Das Doppel Maximilian Leithold/Jochen Halder holte den Ehrenpunkt durch einen Sieg im Match-Tiebreak.

Staffelliga, Junioren: SG Baienfurt – TC Biberach 5:1. Gegen einen überlegenen Gastgeber hatten die TCB-Junioren keine Siegchance. Lediglich Levi Seeliger besiegte seinen Gegner im Match-Tiebreak und holte somit den einzigen Punkt für die Gäste.

Bezirksstaffel, Kids-Cup U12: TC Altshausen – TC Biberach 3:3. Durch den Gewinn des ersten Doppels konnte der TCB bei ansonsten absolutem Gleichstand (3:3/6:6/26:26) den Sieg einfahren. Levi Seeliger und Julian Glanzer siegten im Einzel jeweils klar in zwei Sätzen und gewannen auch im Doppel. Damit ist Biberach bereits vor dem letzten Spieltag aufgestiegen.