TCB-Herren 40 erobern die Tabellenführung

Die Tennis-Herren 40 des TC Biberach haben in der Südwestliga die Tabellenführung erobert. Auch die TCB-Damen in der Bezirksstaffel und die Damen 50 in der Verbandsstaffel gewannen.

Südwestliga, Herren 40: TC Biberach – TC Heilbronn am Trappensee 7:2. Benjamin Köhle schlug den Tschechen Lukas Vojtechovsky (6:2, 6:2), Stefan Feyen bezwang Thomas Nolte (6:0, 6:0). Auch Mirko Alexander war gegen Boris Lazic erfolgreich (6:2, 6:4). Glänzend aufgelegt präsentierte sich Marcus Selg gegen den Ex-Ravensburger Bundesligaspieler Ingo Eckert (6:3, 6:3). Den fünften TCB-Punkt steuerte Björn Schneider gegen Florian Scheufele bei (6:4 6:2). Zugang Stefan Weitkamp unterlag trotz hartem Kampf dem Rumänen Marius Comanescu (3:6, 5:7). Zwei Siege und eine Niederlage in den Doppeln besiegelten den 7:2-Erfolg der Biberacher, die damit die Tabellenführung eroberten.

Südwest-Liga, Herren 55: TC BG Rastatt – TC Biberach 6:3. Nachdem der TCB schon in der Vorwoche deutlicher verloren hatte, als es das Ergebnis aussagte, unterlag er auch in Rastatt. Nur Hermann Striebel in zwei hart umkämpften Sätzen und Reinhold Albrecht, ebenfalls in zwei Sätzen, holten Einzelpunkte für Biberach. Herbert Fabritius unterlag im Match-Tiebreak. Im Doppel sorgten nur Hermann Striebel/Dieter Gutermann für eine Ergebniskorrektur.

Verbandsstaffel, Damen 50: TC Biberach – TV Geislingen 4:2. Die Damen 50 des TC Biberach starten mit einem 4:2 Erfolg in die neue Saison. Agnes Klein gewann an Position eins ihr Match zum Saisonstart in zwei Sätzen, ebenso Maren Denz an Position drei. Bettina Stephan und Lissy Kathe unterlagen jeweils knapp. Somit stand es 2:2 nach den Einzeln. Im Doppel ließen dann Thekla Gutermann/Agnes Klein und Maren Denz/Lissy Kathe nichts anbrennen und machten jeweils in zwei Sätzen den TCB-Gesamterfolg perfekt.

Bezirksoberliga, Herren: SF Schwendi II - TC Biberach 7:2. Für den TCB war es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel, nun steht Abstiegskampf an. Darko Jurica gewann seine Partie im Match-Tiebreak, Radim Huda war in zwei Sätzen erfolgreich. Damit lag der TCB mit 2:4 nach den Einzeln zurück. Im Anschluss verloren die Biberacher alle Doppel.

Bezirksstaffel, Damen: SV Herlazhofen – TC Biberach 2:4. Thekla Gutermann, Kathrin Hohl und Simone Benedikter siegten jeweils in zwei Sätzen und sorgten für einen 3:1-Vorsprung des TCB nach den Einzeln. Den Sack zu machten dann Thekla Gutermann und Kathrin Hohl in zwei Sätzen im Doppel.

Staffelliga, Herren 40: TA Oberdischingen – TC Biberach II 4:2. Nach zwei klaren Siegen von Darko Jurica und Daniel Seeliger stand es 2:2 nach den Einzeln. Jedoch konnte der TCB kein Doppel mehr gewinnen und verlor so mit 2:4.

Staffelliga, Herren 30: TC Biberach – TC Ummendorf 5:1. Die Biberacher Harry Giorno, Frederik Igney und Thilo Goletz setzten sich jeweils in zwei Sätzen durch. Maximilian Leithold unterlag mit 9:11 im Match-Tiebreak. Im Anschluss gewannen die Biberacher auch noch beide Doppel zum 5:1-Erfolg.

Staffelliga, Junioren: TC Biberach – SF Schwendi II 1:5. Luis Zimmermann konnte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten steigern und holte so im Match-Tiebreak den einzigen Punkt für Biberach.

Bezirksstaffel I, Kids-Cup U12: TC Neufra/Hohenz. – TC Biberach 2:4. Für die Jungen und Mädchen des TCB war es der erste Sieg im erste Saisonspiel. Deutliche Siege im Einzel landeten Levi Seeliger, Leonie Hohl und Hannes Köhler. Im Doppel holten dann Levi Seeliger und Leonie Hohl durch einen deutlichen Zweisatzsieg den Punkt zum 4:2-Erfolg des TCB.