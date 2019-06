TCB-Damen 50 behaupten Tabellenführung

Die Tennis-Damen 50 des TC Biberach haben einen klaren Heimsieg gelandet. Dadurch behauptete die Mannschaft die Tabellenführung in der Verbandsstaffel. Ebenso weiter Tabellenerster ist die U12 des TCB.

Südwestliga, Herren 55: TC Biberach – SC Freiburg 5:4. In den Einzeln punkteten Helmut Marzluf, Reinhold Albrecht, Hans-Jürgen Schneck und Herbert Fabritius für die Biberacher. Fabritius behielt dabei als erster TCB-Spieler in dieser Saison im Match-Tiebreak die Oberhand, insgesamt neun gingen in dieser Spielzeit bereits verloren. Das Doppel Albrecht/Schneck machte den TCB-Sieg schließlich perfekt. Die Biberacher stehen nun nach zwei Siegen und zwei Niederlagen im Tabellenmittelfeld.

Verbandsstaffel, Damen 50: TC Biberach – TSV Berghülen 6:0. Durch den erneuten 6:0-Erfolg gegen Berghülen, stehen die Biberacherinnen weiter souverän an der Tabellenspitze. Für die TCB-Punkte im Einzel sorgten Thekla Gutermann, Agnes Klein, Bettina Stephan und Maren Denz – alle gewannen jeweils klar in zwei Sätzen. Im Doppel machten dann Gutermann/Klein und Stephan/Denz den 6:0-Erfolg des TCB perfekt.

Bezirksstaffel I, Kids-Cup U12: TC Biberach – TC Riedlingen 6:0. Die U12 des TCB trat erstmals zu viert an und überließ den Riedlingern keinen Punkt. Im Einzel siegten Levi Seeliger, Leonie Hohl und Lea Deska jeweils in zwei Sätzen sowie Hannes Köhler knapp im Match-Tiebreak. Die Punkte im Doppel erzielten Seeliger/Köhler sowie Hohl und Luna Pitsch. Durch den Sieg verteidigte der TCB die Tabellenführung.