TC Biberach verbucht nur zwei Siege

Keinen sehr erfolgreichen Spieltag erwischten die Tennis-Mannschaften des TC Biberach am vergangenen Spieltag. Siege erzielten nur die Herren 40 und das gemischte Knaben/Mädchen-Team.

Regionalliga Südwest, Herren 55: TSG Backnang – TC Biberach 8:1. Mit der hohen Niederlage ist der Abstieg des TCB verbunden. Am ehesten noch mithalten konnte Herbert Fabritius, der im Match-Tiebreak mit 9:11 verlor. Drei Biberacher Spieler gingen angeschlagen in die Partie und somit konnte nur noch einmal im Doppel gepunktet werden.

Regionalliga Süd-West, Herren 40: TC Weinheim 1902 – TC Biberach 3:6. Für den TCB war es der dritte Sieg im vierten Spiel. Für den verhinderten Marcus Selg sprang kurzfristig Jochen Moll ein und setzte sich im Match-Tiebreak durch. Weitere Einzelpunkte für Biberach steuerten Stefan Feyen (6:0, 6:4), Benny Köhle (6:1, 6:1) und Mirco Alexander (6:0, 6:0) bei. An 5 und 6 blieben die Punkte bei der Heimmannschaft. Tobias Hueter (0:6, 3:6) und Jochen Mader (1:6, 0:6) hatten derweil das Nachsehen. Feyen/Alexander (6:3, 6:1) und Köhle/Schneider (6:1, 6:3) punkteten jeweils im Doppel, während Hueter/Mader (1:6, 2:6) verloren. Das nächste TCB-Heimspiel gegen Markwasen Reutlingen steht am Samstag, 30. Juni, um 13 Uhr an.

Bezirksoberliga, Herren: TC Isny – TC Biberach 7:2. Der TCB-Gegner war überraschend stark. Nach den Einzeln lag der TCB mit 2:4 zurück. Radim Huda gewann sein Einzel, ebenso Robert Koscak. In den Doppeln ging Biberach leer aus und somit war die Niederlage besiegelt.

Staffelliga, Damen: TC Öpfingen – TC Biberach 6:0. Die Biberacherinnen Kathrin Hohl und Carolin Birk verloren im Einzel knapp in zwei Sätzen und das Doppel Carolin Birk/Sabrina Birk im Match-Tiebreak.

Staffelliga, Herren 30: ESV Friedrichshafen – TC Biberach 4:2. Bereits nach den Einzeln lag der TCB mit 1:3 zurück. Nur Harry Giorno konnte sein Einzel in zwei Sätzen gewinnen. Das Doppel Daniel Seeliger/Tilo Goletz sorgten mit einem knappen Sieg im Match-Tiebreak für Ergebniskosmetik.

Staffelliga, Herren 40: TC Biberach II – TC Kisslegg 1:5. Christoph Benedikter gewann sein Match in zwei Sätzen und holte somit den einzigen Punkt für die Biberacher.

Staffelliga, gemischt Knaben/Mädchen: TC Stafflangen – TC Biberach 2:4. Für den TCB war es der erste Saisonsieg. Luis Rolser, Ole Gröbler und Leonie Hohl gewannen im Einzel. Das Doppel Rolser/Gröbler rundete mit einem Sieg den TCB-Erfolg ab.

Bezirksliga, Junioren: TSV Erbach – TC Biberach 7:2. Durchaus achtbar schlugen sich die TCB-Junioren. Luis Zimmermann (12:10) und Finn Schnaubelt (10:8) gewannen ihre Spiele jeweils im Match-Tiebreak. Im Doppel waren Luis Rolser/Finn Schnaubelt nah dran am Sieg und unterlagen erst im Match-Tiebreak (9:11).