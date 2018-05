TC Biberach startet erfolgreich in die Saison

Die Tennis-Herren 40 des TC Biberach haben zum Saisonauftakt in der Südwest-Liga das Heimspiel gegen den TC Gundelfingen mit 6:3 gewonnen. Dadurch übernahm der TCB die Tabellenspitze.

Gundelfingen trat wie die Biberacher ohne ausländische Verstärkung an. Biberachs Kapitän Benny Köhle zeigte sich glänzend aufgelegt und siegte glatt mit 6:0 und 6:1. TCB-Zugang Mirco Alexander ließ an Position vier durch ein sehr flexibles Grundlinienspiel die Strategie seines dynamischen Gegners wirkungslos werden und gewann in zwei Sätzen (6:0, 6:3). Ludwig Kiefer hatte sich mit einer etwas unorthodoxen Spielweise seines Gundelfinger Gegners auseinanderzusetzen. Er verlor schließlich mit 5:7 und 4:6.

Im Duell an Position eins traf Stefan Feyen auf Gundelfingens Sven Schulz (beide Leistungsklasse 4). Die offensiv ausgerichtete Taktik des Gundelfingers verpuffte von Beginn an, Feyen setzte sich mit Spielfreude und Laufbereitschaft ungefährdet durch (6:0, 6:1). Nach einer ebenso klaren Angelegenheit sah es zunächst für Marcus Selg aus, der den ersten Satz deutlich gewann. Im zweiten Durchgang ging es dann in den Tiebreak, in dem Selg immer wieder die passende Antwort hatte und gewann (6:2, 7:6). Björn Schneider musste nach gewonnenem ersten Satz (6:3) im zweiten Durchgang beim Stand von 1:2 wegen einer Wadenverletzung die Segel streichen.

So stand es vor den Doppeln 4:2 für den TCB, in denen nun die Biberacher Hueter und Kaiser zum Einsatz kamen. Diese zeigten eine ansprechende Leistung, verloren aber mit 2:6 und 1:6. In den beiden vorderen Doppeln kamen die etwa 80 Zuschauer auf der Anlage am Grünen Weg nochmal voll auf Ihre Kosten. Das Spitzendoppel mit Feyen und Selg war geprägt von vielen spektakulären Ball- und häufigen Führungswechseln. Satz eins ging mit 7:5 an den TCB, Durchgang zwei mit 6:4. Da kurz zuvor das zweite TCB-Doppel mit Köhle/Alexander den fünften Punkt errungen hatte (6:2, 6:2), lautete das Gesamtergebnis 6:3 für Biberach.