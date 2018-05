Tatort-Star Axel Prahl kommt nach Biberach

Der Schauspieler Axel Prahl hat erst am Sonntag wieder ein Millionenpublikum im Münster-Tatort („Schlangengrube“) begeistert, am kommenden Samstag, 2. Juni, können ihn die Biberacher in der Gigelberghalle erleben – und zwar als Musiker. Beginn des Konzerts, das der Verein „Biberacher Filmfestspiele“ anlässlich seines 40-jährigen Bestehens veranstaltet, ist um 20 Uhr.

Axel Prahl singt, was aus der eigenen Feder und dem eigenen Erleben entsprungen ist. Seine Band ist ein kleines handverlesenes Orchester von Musikern. Seit er ein kleiner Junge war, träumte Prahl laut Pressemitteilung davon, ein großer Musiker zu werden. Prahl, der seit 2002 als Hauptkommissar Frank Thiel gemeinsam mit Jan Josef Liefers beim Münsteraner Tatort zu sehen ist, bekam als Achtjähriger seine erste Gitarre. Bevor er als junger Erwachsener nach Spanien reiste um Straßenmusiker zu werden, versuchte er seinen Traum mit einem Musikstudium auf Lehreramt zu erfüllen.

Später spielte er in seiner Wohnung seinen Gästen selbstgeschriebene Lieder auf der Gitarre vor. Schließlich veröffentlicht er mit 51 Jahren sein erstes Album mit dem Titel „Blick aufs Mehr“. In seinen Liedern lässt er seinen Gefühlen freien Lauf: Er randaliert, ist bissig, seufzt und rührt mit Fragen wie „Wieso bist Du immer noch da?“.

Tickets gibt es beim Kartenservice der Stadt Biberach, bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter Telefon 0751/29555777, oder im Internet unter www.kartenservice-biberach.de.