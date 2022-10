Tatort-Kommissar als Dragqueen

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Tobias Meinhold, Vorsitzender des Vereins Biberacher Filmfestspiele, über den TV-Film „Meine Freundin Volker“.

Völlig unvoreingenommen tauchte ich in die Handlung von „Meine Freundin Volker“ ein und fand mich – gleich in den ersten Minuten – wieder in der schrillen und bunten Szene der Hamburger Dragqueens, genauer im Varieté-Club „Donauwelle“, in der die Hauptfigur Vivian Bernaise der Star ist. Ich musste schon dreimal hinsehen, um den Schauspieler, der Vivian verkörpert, zu erkennen, denn wenn ich den Namen Axel Milberg höre, denke ich unweigerlich an seine Rolle als eigenwilligen Tatortkommissar und nicht gerade an eine überaus sensible und sympathische Hamburger Dragqueen.

Aber genau diese Tatsache ließ mich staunen und ich freute mich, Axel Milberg mal von einer ganz anderen schauspielerischen Seite kennenlernen zu dürfen. Dieses Element der Verwandlung, so viel darf vorweggenommen werden, trägt maßgeblich die Handlung und fühlt sich einfach herrlich leicht an.

Um nicht allzu viel zu verraten, nur ein kurzer Einblick: Plot 1: Vivian wird Zeuge eines Mords in der „Donauwelle“ und muss fluchtartig vor der Mafia untertauchen. Von ihrem Manager wird Vivian – getarnt als Mann Volker – in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein bei einer Familie untergebracht. Quasi ein selbstgebasteltes Zeugenschutzprogramm. Plot 2: Der zehnjährige Lukas (Bruno Thiel) freut sich über den neuen „Untermieter“.

Zum einen, weil Lukas in der Schule gemobbt wird, und obendrein seine Eltern gerade dabei sind, sich zu trennen. Ihm fehlt ein Vorbild, das er schnell in Volker findet. Lukas Mutter Katja, superchaotisch gespielt von Kim Riedle, hat derweil nicht nur das Problem, dass ihr Mann David und seine neue Flamme Nora mit ihr in der Schule arbeiten, sondern dass sie auch noch die Leitung der Musical-AG an der Backe hat, die sie nur übernahm, um den beiden zu imponieren – ohne Ahnung von der Materie. Und hier setzt nun Plot 3 ein: ein Untermieter, der zur Freundin wird und bei der Umsetzung des Schul-Musicals unterstützt, ein Mafia-Duo, welches Vivian immer mehr auf den Fersen ist, und ein Showdown, der nicht mehr unausweichlich erscheint.

Auch wenn das Drehbuch an der einen oder anderen Stelle etwas konstruiert wirkt, ist Regisseur Piotr J. Lewandowski mit seinem NDR-Fernsehfilm ein leichter und bunter Mix zwischen Komödie und Krimi gelungen, nicht zuletzt oder gerade wegen einer überragenden Dragqueen namens Axel Milberg.

Zu sehen ist „Meine Freundin Volker“ am 4. November, 18.45 Uhr, und am 5. November, 15.30 Uhr.

Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter biberacherfilmfestspiele.de